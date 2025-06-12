Galatasaray, çok konuşulacak bir transfere daha imzayı attırmaya hazırlanıyor. Sarı - kırmızılı kulüp, Bayern Münih ile sözleşmesi sona eren 29 yaşındaki Leroy Sane ile prensip anlaşmasına vardı. Sane, dün gece saatlerinde oyuncuyu İstanbul'a getirdi.

REKLAM advertisement1 Alman yıldızla 3 yıllık prensip anlaşmasına varılırken, sağlık kontrollerinde herhangi bir sorun çıkmaması durumunda Leroy Sane, menajer George Gardi ile birlikte İstanbul'a geldi. Sane'nin sarı-kırmızılılarda 10 numaralı formayı giyeceği öğrenildi. REKLAM

Leroy Sane'nin yanında kendisinden 7 yaş büyük olan eşi Candice Brook da vardı. Brook, böylelikle artık Galatasaraylıların yeni yengesi oldu.

Candice Brook, 1987 New York doğumlu. Modellik kimliğinin yanı sıra çeşitli TV programlarında da yer aldı. Çiftin yolları 2017'de Leroy Sane'nin İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City'de oynadığı dönemde kesişti.

Günümüzdeki birçok ünlünün aksine Candice Brook, sosyal medyadan uzak duruyor. Gözlerden ve kameralardan uzak yaşayan Brook, Instagram hesabını daha önce kapatmış. Eşinin aksine, Leroy Sane'nin ise Instagram'da 8.5 milyon takipçisi bulunuyor. Daha önce ABD'li şarkıcı Cris Brown ile de aşk yaşayan Candice Brook, dövmeleriyle de dikkat çekiyor.

Leroy Sane ile Candice Brook'un, 2018'de dünyaya gelen Rio Stella adında bir kızları var. Brook'un önceki beraberliğinden Tobias adlı bir oğlu bulunuyor.