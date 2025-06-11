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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'ın yeni transferi Leroy Sane İstanbul'a geldi! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'ın yeni transferi Leroy Sane İstanbul'a geldi!

        Galatasaray'ın prensipte anlaşmaya vardığı Leroy Sane, sağlık kontrollerinden geçmek ve sorun çıkmaması halinde sarı-kırmızılılara imza atmak için İstanbul'a geldi. Öte yandan yıldız oyuncuyla görüşmelere başlanıldığı KAP'a bildirilirken, sarı-kırmızılılarda giyeceği forma numarası da belli oldu.

        Giriş: 11.06.2025 - 18:07 Güncelleme: 12.06.2025 - 02:10
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        Leroy Sane, G.Saray için İstanbul'da!
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        Sezonu çifte kupayla kapatan ve önümüzdeki sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak Galatasaray, çok konuşulacak bir transfere daha imzayı attırıyor...

        Sarı-kırmızılı kulüp, Bayern Münih ile sözleşmesi sona eren 29 yaşındaki Leroy Sane ile prensip anlaşmasına vardı ve oyuncuyu İstanbul'a getirdi.

        Alman yıldızla 3 yıllık prensip anlaşmasına varılırken, sağlık kontrollerinde herhangi bir sorun çıkmaması durumunda ıslak imzalar atılacak.

        "İNANILMAZ BİR ATMOSFER VARDI"

        Atatürk Havalimanı'nda kulüp televizyonuna ilk açıklamalarını yapan Leroy Sane, İnanılmaz mutluyum. Taraftarı duyuyorum, o da ayrı bir mutluluk. Burada olduğum için mutluyum. Daha önce de burada oynadım. İnanılmaz atmosfer ve ortam vardı. Bana karşı çok seslilerdi ama artık benim yanımda olacaklar. Galatasaray taraftarı adına oynayacağım için çok heyecanlıyım." dedi.

        "BİRÇOK TEKLİF VARDI AMA G.SARAY BENİ ETKİLEDİ"

        Galatasaray'ın atmosferi kararımda etkili oldu. Taraftarın önündeki ilk maçıma çıkmak için sabırsızlanıyorum. Birçok teklif vardı. Ancak Galatasaray bir bütün olarak beni çok etkiledi. Hem atmosfer, hem kulübün büyüklüğü, hem atmosfer ve en önemlisi çok istemeleri beni etkiledi. Çok heyecanlıyım. Dursun Özbek, Okan Buruk ve Abdullah Kavukçu'ya da beni Galatasaray'a getirdikleri için teşekkür ederim.

        Taraftarlara da mesaj gönderen Alman yıldız, "Taraftara çok minnettarım. Bu saatte buraya gelmeleri benim için çok önemli ve çok şey ifade ediyor. Onlarla tanışacağım, onlarla bir arada olacağım için çok mutluyum. Onlara çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        FORMA NUMARASI BELLİ OLDU

        29 yaşındaki Alman yıldız Leroy Sane, menajer George Gardi ile birlikte İstanbul'a geldi. Sane'nin sarı-kırmızılılarda 10 numaralı formayı giyeceği öğrenildi. Sarı-kırmızılı kulüp, Sane ile görüşmelere başlandığını da Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

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        Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Leroy Aziz Sané’nin, kulübümüze transferi konusunda futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.

        "PRENSİP ANLAŞMASINA VARILDI"

        Transferle ilgili son detayları HT Spor muhabiri Çağatay Çelik aktardı. Çelik, "Henüz ıslak imzalar atılmadı ama Galatasaray'la Leroy Sane arasında prensip anlaşmasından söz edebiliriz. Önceliği Bayern Münih'e vermişti, Arsenal'den teklif bekledi ama tatmin edici teklif almadı. Fenerbahçe ve Galatasaray tekliflerini yaptı." dedi.

        "YILLIK 9 MİLYON EURO ÖDENECEK"

        Sözleşme detaylarına da değinen Çelik, "Galatasaray, Sane'ye yıllık net 9 milyon Euro ücret ödeyecek. Bu maaşın yanı sıra 3 sezona yayılmış halde 6 milyon Euro imza parası da olacak. Saat 01.00 sularında Atatürk Havalimanı'na inmesi planlanıyor. Oyuncu sağlık kontrollerinden geçmiş değil, bir aksiliğe rastlanmaması halinde ıslak imzaların atılması bekleniyor." ifadelerini kullandı.

        Geçtiğimiz sezon 45 maça çıkan Leroy Sane, 13 gol - 6 asistlik performans gösterdi ve 2 bin 376 dakika sahada kaldı.

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