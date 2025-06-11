Galatasaray'ın yeni transferi Leroy Sane İstanbul'a geldi!

Sezonu çifte kupayla kapatan ve önümüzdeki sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak Galatasaray, çok konuşulacak bir transfere daha imzayı attırıyor...

Sarı-kırmızılı kulüp, Bayern Münih ile sözleşmesi sona eren 29 yaşındaki Leroy Sane ile prensip anlaşmasına vardı ve oyuncuyu İstanbul'a getirdi.

Alman yıldızla 3 yıllık prensip anlaşmasına varılırken, sağlık kontrollerinde herhangi bir sorun çıkmaması durumunda ıslak imzalar atılacak.

"İNANILMAZ BİR ATMOSFER VARDI"

Atatürk Havalimanı'nda kulüp televizyonuna ilk açıklamalarını yapan Leroy Sane, İnanılmaz mutluyum. Taraftarı duyuyorum, o da ayrı bir mutluluk. Burada olduğum için mutluyum. Daha önce de burada oynadım. İnanılmaz atmosfer ve ortam vardı. Bana karşı çok seslilerdi ama artık benim yanımda olacaklar. Galatasaray taraftarı adına oynayacağım için çok heyecanlıyım." dedi.

"BİRÇOK TEKLİF VARDI AMA G.SARAY BENİ ETKİLEDİ"

Galatasaray'ın atmosferi kararımda etkili oldu. Taraftarın önündeki ilk maçıma çıkmak için sabırsızlanıyorum. Birçok teklif vardı. Ancak Galatasaray bir bütün olarak beni çok etkiledi. Hem atmosfer, hem kulübün büyüklüğü, hem atmosfer ve en önemlisi çok istemeleri beni etkiledi. Çok heyecanlıyım. Dursun Özbek, Okan Buruk ve Abdullah Kavukçu'ya da beni Galatasaray'a getirdikleri için teşekkür ederim.