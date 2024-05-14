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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'ın transferdeki gözdesi Oğuz Aydın'a Nice talip oldu! - Futbol Haberleri

        Galatasaray'ın transferdeki gözdesi Oğuz Aydın'a Nice talip oldu!

        Trendyol Süper Lig'de bu sezon sergilediği performansla dikkat çeken ve A Milli Takım'a kadar yükselen Alanyasporlu Oğuz Aydın'a Fransız ekibi Nice talip oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.05.2024 - 11:47 Güncelleme: 14.05.2024 - 11:47
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          Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor'da forma giyen Oğuz Aydın için dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı.

        • 2

          L'Equipe'te yer alan habere göre; Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice, Oğuz Aydın'ı kadrosuna katmak istiyor.

        • 3

          23 yaşındaki hücumcunun çok yönlü bir futbolcu olduğuna dikkat çekilen haberde, Nice Teknik Direktörü Francesco Farioli ile Oğuz Aydın'ın bir dönem Corendon Alanyaspor'da beraber çalıştıkları ve İtalyan çalıştırıcının bu transfere onay verdiği ifade edildi.

        • 4

          Bu sezon Alanyaspor forması ile ligde 34 maçta sahaya çıkan Oğuz Aydın, 12 gol ve 7 asistlik performans sergilerken, Vincenzo Montella tarafından A Milli Takım kadrosuna da davet edilmişti.

        • 5

          Oğuz Aydın, Süper Lig devi Galatasaray'ın da transfer listesinde yer alıyor.

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