Galatasaray'ın Ter Stegen planı!

Gelecek sezon için ilk transferini Leroy Sane ile gerçekleştiren Galatasaray, Fernando Muslera'dan sonra yeni bir kaleci arıyor.

Almanya'nın Bild gazetesi, Marc Andre ter Stegen'in sarı-kırmızılı ekibe takılması için yapılacak transfer operasonunu yazdı. İşte detaylar...

REKLAM advertisement1

BARCELONA YOLLARINI AYIRMAK İSTİYOR 2028'e kadar kontratı süren Alman kaleci için Katalan ekibi kararını verdi. Barcelona, Ter Stegen'in yıllık 18 milyon Euro'yu bulan maliyeti dolayısıyla oyuncu ile yollarını ayırmak istiyor. Öte yandan Katalanlar, Espanyol forması giyen kaleci Joan Garcia'yı 25 milyon Euro bonservis karşılığında transfer etti. 2024 Eylül'de diz sakatlığı yaşayan ve yerini Szczesny'ye bırakan Alman eldiven, iyileştikten sonra takımda şans bulamamaya başladı. Hansi Flick ise Ter Stegen'i gözden çıkarmış durumda.

GALATASARAY'IN TRANSFERİNDE FENERBAHÇE DETAYI Bild, Galatasaray'ın transferi için Fenerbahçe'de adı geçmiş bir ismi devreye sokacağını yazdı. Haberde sarı-kırmızılı ekibin, Fenerbahçe’ye bir zamanla Joachim Löw’ü getiren menajer Harun Arslan’ı bizzat görevlendirdiği yazıldı. İLKAY DA İSTENİYOR AMA ÖNCELİK STEGEN'DE Son olarak Almanlar, Şampiyonlar Ligi'nde önemli başarılar elde etmek isteyen Galatasaray'ın listesinde İlkay Gündoğan'ın da olduğu ancak Ter Stegen'in 1 numarada yer aldığını belirtti.