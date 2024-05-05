Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        93
        Fenerbahçe
        FB
        89
        Trabzonspor
        TS
        58
        Beşiktaş
        BJK
        54
        Rams Başakşehir
        İBFK
        52
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        49
        Kasımpaşa
        KSM
        49
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        49
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        48
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        45
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        44
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        42
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        41
        MKE Ankaragücü
        MKE
        39
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        37
        Tümosan Konyaspor
        KON
        36
        Gaziantep FK
        GFK
        34
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        33
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        30
        İstanbulspor
        İST
        16
        Haberler Spor Futbol Süper Lig EMS Yapı Sivasspor Galatasaray'ın Sivasspor maçı muhtemel 11'i: Mertens oynayacak mı? - EMS Yapı Sivasspor Haberleri

        Galatasaray'ın Sivasspor maçı muhtemel 11'i

        Lider Galatasaray, Süper Lig'in 35. haftasında Sivasspor'u konuk edecek. Haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde giren sarı-kırmızılılar evinde bu sezonki 18. galibiyetini almak için sahaya çıkacak. Okan Buruk yönetiminde ligde puan kaybettiği dört takımdan biri olan Sivasspor karşısında hata yapmak istemeyen Galatasaray, Bülent Uygun'la çıkış yakalayan rakibi karşısında mutlak 3 puan hedefliyor. Perşembe ve cuma günü yapılan antrenmanlara ağrıları nedeniyle katılamayan Mertens, son taktik antrenmanda yer alırken Okan Buruk da kafasındaki 11'i büyük ölçüde netleştirdi. İşte Galatasaray'ın Sivasspor maçı muhtemel 11'i ve son gelişmeler

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 05.05.2024 - 09:53 Güncelleme: 05.05.2024 - 09:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında bu akşam EMS Yapı Sivasspor'u konuk edecek. RAMS Park'taki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

        • 2

          Haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider giren Galatasaray, ligin geride kalan 34 maçlık bölümünde 30 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucu 93 puan topladı. Puan cetvelinde 9. sırada yer alan Sivasspor'un ise 12 galibiyet, 12 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 48 puanı bulunuyor.

        • 3

          PUAN REKORUNU KIRMAYA 1 PUAN KALDI

          Galatasaray, Sivasspor maçından puan alması halinde Fenerbahçe'nin bir sezonda en fazla puan toplama rekorunu kıracak. 1988-1989 sezonunda 93 puan toplayan Fenerbahçe, 3 puanlı sisteme geçilmesinin ardından Süper Lig'de bir sezonda en fazla puan alan takım konumunda bulunuyordu.

        • 4

          Galatasaray ise geçen haftaki Yukatel Adana Demirspor galibiyetiyle puanını 93'e çıkarmıştı. "Cimbom" böylelikle bitime 4 maç kala rakibinin rekoruna ortak olmuştu. Sarı-kırmızılı ekip, Sivasspor maçını kaybetmemesi durumunda Fenerbahçe'nin rekorunu kıracak.

        • 5

          PUAN KAYBI YAŞADIĞI DÖRT TAKIMDAN BİRİ SİVASSPOR

          Galatasaray'ın bu sezon 34 haftada puan kaybı yaşadığı 4 maçtan biri Sivasspor karşılaşması oldu. Sarı-kırmızılılar, ligde 30 galibiyet alırken, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Atakaş Hatayspor'a 2-1 mağlup olan Galatasaray, Fenerbahçe ve Mondihome Kayserispor'la 0-0, Sivasspor'la da 1-1 berabere kaldı.

        • 6

          EVİNDE BU SEZON 17'DE 17 YAPTI

          Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon sahasında oynadığı tüm maçları kazandı. RAMS Park'ta oynadığı 17 Süper Lig karşılaşmasından da galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar, ligde sahasında puan kaybı yaşamayan tek takım konumunda bulunuyor.

        • 7

          SÜPER LİG'DE 22 MAÇTIR YENİLMİYOR

          Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son 22 müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi. Bu sezonki tek yenilgisini 12. haftada deplasmanda Atakaş Hatayspor karşısında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 22 lig maçında 20 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

        • 8

          SAHASINDA 34 MAÇTIR KAYBETMİYOR

          Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 34 maçta mağlup olmadı. Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 34 mücadeleyi kaybetmedi. Galatasaray, iç sahadaki son 20 Süper Lig müsabakasını kazandı.

          Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 32 galibiyet ve 2 beraberlikle sahadan ayrıldı.

        • 9

          MERTENS KARARI

          Galatasaray'ın perşembe ve cuma günü yaptığı antrenmanlara ağrıları sebebiyle katılmayan Dries Mertens, son taktik antrenmanda takımla birlikte çalıştı. Kendisini deneyen Belçikalı yıldız, ağrılarının şiddetinin azalması durumunda oynamak istediğini Okan Buruk'a iletti. Mertens'in durumuna maç saatine yakın karar verilecek.

        • 10

          ICARDI'NİN HEDEFİ GOL KRALLIĞI

          Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Icardi, gol krallığındaki zirvedeki yerini korumak istiyor. Son 5 lig maçında 6, toplamda ise 21 gole ulaşarak gol krallığında birinci sırada bulunan Icardi, takımının aldığı galibiyetlerde önemli rol oynadı. Arjantinli santrfor, Sivasspor mücadelesinde takımının gol umudu olacak.

        • 11

          SON BEŞ MAÇINDA 16 GOL ATTI

          Sarı-kırmızılı ekip, Trendyol Süper Lig'deki son 5 maçında 16 gol kaydetti. Galatasaray, ligde Corendon Alanyaspor, Kasımpaşa ve Siltaş Yapı Pendikspor'a 4'er, Yukatel Adana Demirspor'a 3 ve Hatayspor'a 1 gol attı. Sarı-kırmızılılar, ligde 34 maçta ise 80 kez fileleri havalandırdı.

        • 12

          7 OYUNCU SARI KART CEZA SINIRINDA

          Galatasaray'da EMS Yapı Sivasspor maçı öncesi 7 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı takımda Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Victor Nelsson, Davinson Sanchez, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan ve Kerem Aktürkoğlu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, mücadelede kart görmeleri durumunda 36. haftadaki VavaCars Fatih Karagümrük maçında yer alamayacak.

        • 13

          MUHTEMEL 11

          MUSLERA

        • 14

          KAAN AYHAN

        • 15

          NELSSON

        • 16

          ABDÜLKERİM

        • 17

          KÖHN

        • 18

          TORREIRA

        • 19

          KEREM DEMİRBAY

        • 20

          ZIYECH

        • 21

          MERTENS (KEREM AKTÜRKOĞLU)

        • 22

          BARIŞ ALPER

        • 23

          ICARDI

        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yurdun hem doğusu hem batısı için fırtına alarmı!
        Yurdun hem doğusu hem batısı için fırtına alarmı!
        Beşinci hastalığa dikkat!
        Beşinci hastalığa dikkat!
        'Veteran' komedyenlere ilgi var mı?
        'Veteran' komedyenlere ilgi var mı?
        On binlerce kişi yine sokaklara indi!
        On binlerce kişi yine sokaklara indi!
        Karısını bıçaklayan koca, 4 gün sonra yakalandı
        Karısını bıçaklayan koca, 4 gün sonra yakalandı
        İspanyol bakanın Milei hakkındaki sözleri kriz yarattı
        İspanyol bakanın Milei hakkındaki sözleri kriz yarattı
        Yıllar sonra gelen itiraf
        Yıllar sonra gelen itiraf
        "Hamas savaşı bitirmeyen ateşkesi reddedecek"
        "Hamas savaşı bitirmeyen ateşkesi reddedecek"
        Gelin arabası dereye uçtu
        Gelin arabası dereye uçtu
        Otoparkta yangın! 15 araç kül oldu
        Otoparkta yangın! 15 araç kül oldu
        1 Mayıs olaylarında 38 tutuklama
        1 Mayıs olaylarında 38 tutuklama
        Beşiktaş'tan çifte bomba!
        Beşiktaş'tan çifte bomba!
        İsrail muhalefetinden Başbakan Netanyahu'ya suçlama
        İsrail muhalefetinden Başbakan Netanyahu'ya suçlama
        Arda Güler'li Real Madrid şampiyon!
        Arda Güler'li Real Madrid şampiyon!
        Çin'den Filipinler ile gizli mutabakat iddiası
        Çin'den Filipinler ile gizli mutabakat iddiası
        Karadeniz derbisi Samsunspor'un!
        Karadeniz derbisi Samsunspor'un!
        Nefesleri kestiler
        Nefesleri kestiler
        4,5 aydır bekliyor! Göründü ama...
        4,5 aydır bekliyor! Göründü ama...
        En çok onların paylaşımı konuşuldu
        En çok onların paylaşımı konuşuldu
        Güç seninle olsun: Star Wars hakkında 15 şaşırtıcı bilgi!
        Güç seninle olsun: Star Wars hakkında 15 şaşırtıcı bilgi!
        Habertürk Anasayfa