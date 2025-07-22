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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'ın rakibi Cagliari - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'ın rakibi Cagliari

        Galatasaray, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında 23 Temmuz Çarşamba günü (yarın) İtalya Serie A takımlarından Cagliari ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 09:34 Güncelleme: 22.07.2025 - 09:34
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        Galatasaray'ın rakibi Cagliari
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        Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde kampta bulunan Galatasaray, "Summer Series Upper Austria" organizasyonu kapsamında 23 Temmuz Çarşamba günü (yarın) İtalyan ekibi Cagliari ile mücadele edecek. Linz kentindeki Raiffeisen Arena'da yapılacak müsabaka TSİ 20.30'da başlayacak.

        Cagliari müsabakasından sonra Türkiye'ye dönecek Galatasaray, hazırlıklarına tesislerinde devam edecek. Daha sonra RAMS Park'ta iki hazırlık maçı daha oynayacak sarı-kırmızılı ekip, 26 Temmuz Cumartesi günü Fransa ekibi Strasbourg, 2 Ağustos Cumartesi günü de Serie A takımı Lazio ile karşı karşıya gelecek.

        Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında İstanbul'da karşılaştığı Trendyol 1. Lig ekibi Ümraniyespor'u 5-2, kampta karşılaştığı Avusturya 2. Futbol Ligi temsilcisi Admira Wacker'i ise 2-1 yenmişti.

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