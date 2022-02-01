Galatasaray'ın projesi ne kadar proje?

Süper Lig'de zor günler geçiren Galatasaray'da kadroya dair tartışmaların büyük kısmı bu yaz yapılan transferlerdeki yaş ortalaması ve "proje" üzerineydi. Sarı-kırmızılılar "yaz transfer dönemi" olarak adlandırılan birinci transfer döneminde 11 ismi renklerine bağlarken transfer planlamasında genç futbolculara yöneldi.

Sarı-kırmızılılar, Burak Elmas yönetimi ve Fatih Terim teknik direktörlüğünde "Üç yıllık bir proje"ye başlarken transferde 23,7 yaş ortalaması tutturdu. Ligde alınan üst üste kötü sonuçlar sonrasında sarı-kırmızılıların transferde hata yaptığı eleştirileri kamuoyunda karşılık bulurken genç kadroyla başarıya ulaşılamayacağı tenkitleri de sıkça dile getirilmeye başlandı. Galatasaray bu yaz transfer dönemindeki yönelimini masaya yatırdık.

GALATASARAY'IN PROJESİ ASLINDA DÜNYA GENELİNİN KABULÜ!

Galatasaray'ın bu yaz bonservis bedeli ödediği oyuncuların yaş ortalamasını mercek altına alalım. Sarı-kırmızılılar Victor Nelsson (23), Alexandru Cicaldau (24), Olimpiu Morutan (22), Berkan Kutlu (23), Sacha Bey (20) ve Barış Alper Yılmaz (21) transferleri için bonservis bedeli ödedi. Sarı-kırmızılıların bonservis bedeli ödediği oyuncuların yaş ortalaması 22.1 olarak kayıtlara geçti. Peki dünyada durum ne?

Uyruk Futbolcu Geldiği Takım Yaşı Maliyeti Sözleşme süresi (Yıl) Türkiye Aytaç Kara Kasımpaşa 28 Serbest 3 Türkiye Alpaslan Öztürk Göztepe 28 Serbest 3 Türkiye Halil Dervişoğlu Brentford-Kiralık 21 Açıklanmadı 1 Türkiye Berkan Kutlu Aytemiz Alanyaspor 23 Açıklanmadı 5 Türkiye Barış Alper Yılmaz Ankara Keçiörengücü 21 Açıklanmadı 5 Hollanda Patrick van Aanholt Crystal Palace 31 Serbest 3 Danimarka Victor Nelsson Kopenhag 22 7 milyon Euro 5 Romanya Alexandru Cicaldau Universitatea Craiova 24 6,5 milyon Euro 5 Romanya Olimpiu Morutan FCSB 22 3,5 milyon Euro 5 Fransa Sacha Boey Rennes 20 Açıklanmadı 4 Brezilya Gustavo Assunçao Famalicao-Kiralık 21 Açıklanmadı 1

DÜNYADA BONSERVİS ÖDEMELERİNİN YARISINDAN FAZLASI 18-23 YAŞ ARALIĞINA ÖDENİYOR!

FIFA'nın 2021-22 sezonu transfer raporuna göre dünya genelindeki transfer harcamalarının yarısından fazlası 18-23 yaş arasındaki oyuncuların transferinde gerçekleşiyor. Kulüpler 18-23 yaş aralığındaki oyuncuların transferinde 2 milyar 827 milyon Dolarlık harcama yapıyor. Bu rakam da tüm transfer harcamaların yüzde 58'ine denk geliyor. 24-29 yaş aralığındaki transfer harcaması ise yüzde 37'de kalıyor.

DÜNYADA 23 YAŞ ALTI OYUNCULARA AYRILAN BÜTÇE, SÜPER LİG'İN 2,5 KATI!

TÜFAR'ın raporuna göre Türkiye, dünyanın gittiği yönün tersine gidiyor. 2010-15 dönemi arasında Süper Lig'de gerçekleşen transferlerin yüzde 32,8'i 23 yaş altı oyuncular arasında olurken 2015-20'de bu oran yüzde 24,6'ya düştü. Yine TÜFAR'ın aktardığına göre dünyada 23 yaş altı oyuncuların transferine ayrılan bütçe, Süper Lig'in 2,5 katı civarında. Yani dünyanın geneli "genç" oyunculara harcama yapma eğilimdeyken Süper Lig kulüpleri ise tercihini "tecrübeli" futbolculardan yana kullanıyor.

AVRUPA'NIN BÜYÜK LİGLERİNDE ORTALAMA 24.66

Geçen sezon transfer sezonunda Premier Lig ekiplerinin tercih ettiği yaş ortalaması 24.36, Bundesliga'nın 24.13, Serie A'nın 24.69, Ligue 1'in 23.96 ve LaLiga'nın 26.05 oldu. Kiralık ve bonservisle 11 oyuncuyu renklerine bağlayan Galatasaray'ın transferdeki yaş ortalaması ise 23.7 oldu. Yani sarı-kırmızılıların tercihleri dünyanın en iyi ligleri olarak kabul edilen organizasyonda mücadele eden kulüplerden çok da farklı değil.

ALTYAPI KULLANIMI DÜŞÜK

Galatasaray'ın bu yazki yöneliminde altyapı oyuncularının durumu da eleştiri konularından biri oldu. Sarı-kırmızılılar gençleşmeyi transferle yapmayı tercih ederken özkaynak düzeninden yetişen futbolcuları ise kiralamayı seçti. Özellikle Yunus Akgün'ün performansı beraberinde kadro mühendisliği tartışmalarını doğururken Emin Bayram ile Batuhan Şen'in Spor Toto 1. Lig'deki performansları sonrasında eleştirilerin dozajı da arttı.

Süper Lig, Avrupa'da altyapı oyuncularına en az şans veren ikinci lig olurken Galatasaray'ın oranı da geçen sezona göre düştü. Sarı-kırmızılı kulübün altyapısında yetişen oyuncuların aldığı süre, toplamın yüzde 4,3'ü olurken bunun çoğunluğunu ise Arda Turan elde etti. Tecrübeli futbolcu 1968 dakikanın yüzde 92'sini alırken Bartuğ Elmaz, Emin Bayram ve Ali Yavuz Kol yüzde 8'lik dilimi paylaştı. Galatasaray'da altyapı oyuncularının bu sezon aldığı süre ise tüm dakikaların yüzde 1.6'sı oldu ve gerileme sürdü.

TAŞIMA SUYLA DEĞİRMEN DÖNDÜRÜLEBİLİR Mİ?

Pandemi nedeniyle maç günü, yayıncı kuruluşun indirimleri ve kuru sabitlemesi nedeniyle düşen gelirlerin yanı sıra Bankalar Birliği ile yapılan anlaşma ve bu sene ödeme başlayacak geri ödemelerin dışında kur farkı nedeniyle ekonomik açıdan darboğaza düşen Galatasaray'ın gençleşme politikasının sadece alım-satım üzerinden ilerlemesi de kafalarda soru işaretlerini beraberinde getirdi.

Gelirlerinin büyük kısmı Türk Lirası olan bir kulübün giderlerinin çoğunluğunun döviz cinsinden olması, Avrupa ve diğer kulüplerle girebileceği rekabete sarı-kırmızılıların elini güçsüzleştirirken altyapı oyuncularının kulüple sözleşme imzalamadan yurt dışına transfer olmayı tercih etme eğilimine girmesi, potansiyel gelir kalemlerini de yok etmeye başladı.

Mustafa Kapı'nın Lille'e sadece yetiştirme bedeliyle gitmesinin ardından diğer bir genç yetenek Bartuğ Elmas'ın da Marsilya'yla anlaşmasıyla birlikte Galatasaray kendi gencini, değere dönüştüremeden kaybeden bir pozisyona geldi.

TRANSFER ÖDEMESİ YAPILAN KULÜPLER, GALATASARAY'IN DÖRT KATI KADAR ŞANS VERİYOR

Altyapıdan gelen oyuncular forma giyemezken sarı-kırmızılılar bu yaz yurt dışından bonservis bedeli ödeyerek dört transfer gerçekleştirdi. FC Kopenhag'dan Victor Nelsson, Universitatea Craiova'dan Alexandru Cicaldau, FCSB'den Olimpiu Morutan, Rennes'ten Sacha Boey'i renklerine bağladı. Galatasaray'ın transfer yaptığı kulüplerin, kendi altyapılarına şans vermesi de dikkat çekti.

Universitatea Craiova'da altyapı oyuncularının bulduğu süre yüzde 18,3 olurken FCSB'de ise yüzde 9,4 oldu. Rennes'de süre alan oyuncuların yüzde 19,6'sı altyapıdan gelirken Kopenhag'da ise bu oran yüzde 22 oldu. Sarı-kırmızılıların bonservis bedeli ödediği dört kulübün altyapı oyuncularını kullanma oran ortalaması geçen sezon yüzde 17,3 yani Galatasaray'ın dört katından fazla olarak gerçekleşti.