Galatasaray'ın parlayan yıldızı Sacha Boey'in kariyer hikayesi...

Sezonu erken açan Galatasaray'da bu sezon tüm resmi müsabakalarda forma giyen isim olan Boey özellikle Şampiyonlar Ligi'ndeki performansıyla rüştünü ispatladı. Fransa Milli Takımı için adı geçen futbolculardan olan ve havuza dahil olan Boey henüz bir A Milli davet almasa da adı Manchester United, Arsenal gibi devlerle ciddi şekilde anılmaya devam ediyor. Bu sezon 27 resmi maçta forma giyen Boey, Kopenhag ve Adana Demirspor müsabakalarında attığı kritik gollerle oyun repertuarını da genişlettini futbolseverlere gösterdi.