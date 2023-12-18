Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Fenerbahçe
        FB
        40
        Galatasaray
        GS
        40
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        29
        Trabzonspor
        TS
        26
        Beşiktaş
        BJK
        26
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        23
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        23
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        22
        Kasımpaşa
        KSM
        21
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        18
        MKE Ankaragücü
        MKE
        18
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        18
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        17
        Rams Başakşehir
        İBFK
        15
        Gaziantep FK
        GFK
        15
        Tümosan Konyaspor
        KON
        14
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        14
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        14
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        13
        İstanbulspor
        İST
        8
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'ın parlayan yıldızı Sacha Boey'in kariyer hikayesi... - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'ın parlayan yıldızı Sacha Boey'in kariyer hikayesi...

        Bazı futbolcular doğuştan yeteneklidir ve diğerlerinden ayrılır. Bazılarının yürüdüğü yol ise üstün yeteneklilerinki kadar kısa olmaz. Sacha Boey'in kariyerinde zirveye tırmanışı ise çocukluk arkadaşlarından daha çetin ve daha uzun...

        ccelik@haberturk.com
        Giriş: 18.12.2023 - 19:56 Güncelleme: 18.12.2023 - 20:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Fransa'nın en ünlü futbol akademisi Clairefontaine'in de bulunduğu bölge olan ve Fransa'nın futbolcu madeni olarak anılan Ile-de-France'ta dünyaya gelen Sacha Boey, her bölge çocuğu gibi futbola sokaklarda başladı. Annesinin futbol oynamasına sıcak bakmamasına rağmen önce Romainville'in seçmelerine katıldı ardından Fransa'nın köklü takımı Red Star'ın yolunu tuttu.

        • 2

          Altyapı sistemi ile ünlü, Sofiane Feghouli gibi yıldızları da yetiştiren Red Star'da top koşturan Boey, Rennes ve Caen'den teklif alırken tercihi Rennes'den yana kullandı. Önce hücumun sağında oynasa da bölgesel amatör lig maçlarında sağ beke çekildi. Altyapıdan arkadaşları, Fransa U17 Milli Takımı'yla dünya kupasına gidip sponsor anlaşmaları yaparken kendisinin tercih edilmemesi onu daha da kamçıladı.

        • 3

          İlk resmi maçına Mayıs 2019'da çıkarken iki ay sonra profesyonel sözleşmeyi kaptı. Rennes'in kaptanlarından Hamari Traore'nin arkasında yedek otursa da Avrupa Ligi'nde Celtic ve Lazio'ya karşı oynadığı maçlar kapasitesini kanıtlayan müsabakalar oldu.

        • 4

          Ertesi sezona Rennes'de başlayıp Lille karşısında sezonun ilk maçında kırmızı kart görünce daha fazla forma şansı bulması gerektiğini düşünerek Dijon'un yolunu tuttu. Dijon o sezon Ligue 1'in en çok gol yiyen ekibi olarak küme düşse de Boey'in gösterdiği performans Galatasaray'ın kapılarını ona açtı.

        • 5

          Burak Elmas başkanlığında yeni bir yapılanmaya giden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim sağ beke takviye isterken yönetime verdiği listenin ilk sırasında ise Djibril Sidibe bulunuyordu. Bu oyuncunun yıllık maaş beklentisinin 2 milyon Euro'yu aşması nedeniyle yönetim daha uygun maliyetli bir oyuncuyu düşünüp düşünmeyeceğini iletirken Terim'in isteği doğrultusunda Galatasaray'ın scout ekibi de hemen raporlama işlemine başladı.

        • 6

          Tecrübeli çalıştırıcının atletik özellikleriyle dikkat çeken genç bir sağ bek istemesi üzerine filtrelemeler yapıldı ve Rennes'de üçüncü hatta dördüncü sağ bek tercihi olan Sacha Boey'de karar kılındı. Kısa süre içerisinde Fransız ekibiyle temas kurulurken Boey 1 milyon 150 bin Euro'nun yanı sıra sonraki satıştan yüzde 15'lik bir pay ile kadroya katıldı.

        • 7

          Galatasaray'daki ilk aylarında yüksek atletizmi ile fark yaratsa da uyluğundan geçirdiği sakatlığa rağmen Marsilya maçında oynaması sakatlığının nüksetmesine neden oldu ve genç futbolcu 2022'ye kadar sahalardan uzak kaldı. Avrupa'da yoluna namağlup devam etse de ligde tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçiren Galatasaray'da Fatih Terim'le yollar ayrılırken yerine geçen Domenec Torrent ise Sacha Boey'u tercih etmedi.

        • 8

          Yönetime Boey'in iyi bir futbolcu olmadığı şeklinde rapor veren Torrent yönetiminde 12 maçta forma giyen Boey hem kulübe hem de ülkeye adapte olmakta zorlandı. Bireysel antrenörüyle birlikte ülkesine giden, sıkı çalışmalar yapan Boey için dönüm noktası ise Antalyaspor maçı oldu. Tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşadıktan sonra Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim kolları sıvarken Torrent yerine göreve getirilen Okan Buruk kamp tarihini bir hafta erkene çekti.

        • 9

          Buruk, sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla sıkı hazırlanma niyetinde olsa da Sacha Boey erkene alınan kamp tarihinin takviminin kendisine uymadığını ve mayıs ayında kararlaştırılan sürede takıma katılacağını deklare edince ikili arasındaki ipler kopma noktasına geldi. Yazın transfer edilen bir diğer sağ bek olan Leo Dubois'nın Antalyaspor maçı öncesinde sakatlık yaşaması, Boey için fırsat oldu. Genç sağ bek, Okan Buruk'tan özür dilerken apar topar kadroya dahil edildi ve sahanın en iyilerinden biri oldu.

        • 10

          Yaz aylarında boş durmayan ve sıkı fiziksel çalışmalar yürüten Boey'in performansı göz doldururken Lyon'un kaptanı olarak Galatasaray'a katılan Leo Dubois, Boey'den formayı kapamadı. Okan Buruk'un beklerden yüksek atletizm ve efor taleplerini bire bir karşılayan Boey başarı basamaklarını emin adımlarla çıkmayı sürdürdü.

        • 11

          Sarı-kırmızılılar sezonu şampiyonlukla taçlandırırken tamamı ilk 11'de başladığı 31 maçta 2 bin 715 dakika görev yapan Boey, Muslera ve Nelsson'dan sonra bu sezon sarı-kırmızılı formayı en fazla terleten isim olarak dikkati çekti. Avrupa devlerini Seyrantepe'ye getiren isimlerin başında gelen Boey için resmi teklifler bulunsa da Galatasaray oyuncuyu elinde tuttu.

        • 12

          Sezonu erken açan Galatasaray'da bu sezon tüm resmi müsabakalarda forma giyen isim olan Boey özellikle Şampiyonlar Ligi'ndeki performansıyla rüştünü ispatladı. Fransa Milli Takımı için adı geçen futbolculardan olan ve havuza dahil olan Boey henüz bir A Milli davet almasa da adı Manchester United, Arsenal gibi devlerle ciddi şekilde anılmaya devam ediyor. Bu sezon 27 resmi maçta forma giyen Boey, Kopenhag ve Adana Demirspor müsabakalarında attığı kritik gollerle oyun repertuarını da genişlettini futbolseverlere gösterdi.

        • 13
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Yerinde Dönüşüm için 250 bin başvuru
        Yerinde Dönüşüm için 250 bin başvuru
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'da
        Fenomenler emniyete davet edildi
        Fenomenler emniyete davet edildi
        Galatasaray'ın rakibini tanıyalım
        Galatasaray'ın rakibini tanıyalım
        Anne ile oğlu kurtulamadı
        Anne ile oğlu kurtulamadı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        2011 Süper Kupa finali için flaş açıklama!
        2011 Süper Kupa finali için flaş açıklama!
        Zorba veli okulu basıp hamile öğretmene saldırdı!
        Zorba veli okulu basıp hamile öğretmene saldırdı!
        AB ile vize krizi aşılıyor mu?
        AB ile vize krizi aşılıyor mu?
        100. yılda Budapeşte'ye kritik ziyaret
        100. yılda Budapeşte'ye kritik ziyaret
        Asgari ücrette ikinci toplantı sona erdi
        Asgari ücrette ikinci toplantı sona erdi
        Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oldu!
        Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oldu!
        Otonom 'kıyamet' yaşanır mı?
        Otonom 'kıyamet' yaşanır mı?
        İşte dev eşleşmeler!
        İşte dev eşleşmeler!
        Araştırma ortaya koydu! Sosyal medya kullanımını 30 dakika azaltmak...
        Araştırma ortaya koydu! Sosyal medya kullanımını 30 dakika azaltmak...
        Çalışırken psikolojik desteğe ihtiyaç duyuyor musunuz?
        Çalışırken psikolojik desteğe ihtiyaç duyuyor musunuz?
        "Yaşanmasaydı da biz çekmeseydik"
        "Yaşanmasaydı da biz çekmeseydik"
        "Kadınların hayata karşı mücadelesinin hikâyesi"
        "Kadınların hayata karşı mücadelesinin hikâyesi"
        Delivery Hero Türkiye'deki teknoloji ofisini kapatıyor
        Delivery Hero Türkiye'deki teknoloji ofisini kapatıyor
        Alkol ve sigarada ÖTV sancısı başladı
        Alkol ve sigarada ÖTV sancısı başladı
        Habertürk Anasayfa