Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu! UEFA Şampiyonlar Ligi torbaları netleşiyor
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tarihinde 17. kez gruplara kalmayı başardı ve muhtemel rakipleri de büyük ölçüde netleşti. Molde'yi 2-1 yenerek adını Devler Ligi'ne yazdıracak olan sarı-kırmızılılar, kura çekimine dördüncü torbadan katılacak. Galatasaray'ın aynı grupta yer alacağı grup, perşembe akşamı gerçekleştirilecek kura çekimiyle belli olacak. İşte Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi'nde bekleyen rakipler
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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına kalma başarısı gösterdi. Sarı-kırmızılıların da yer alacağı Şampiyonlar Ligi grup aşaması kura çekimi 31 Ağustos Perşembe günü gerçekleştirilecek.
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Monaco'da düzenlenecek kura çekimi TSİ 20.00'de başlayacak. Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması için kura çekiminde 32 takım yer alacak. 4'er takım 8 grupta mücadele edecek. Gruplarda ilk maçlar 19/20 Eylül tarihlerinde oynanacak.
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MUHTEMEL RAKİPLER ŞÖYLE:
1. TORBA
Manchester City
-
- 4
Sevilla
- 5
Barcelona
- 6
Napoli
-
- 7
Bayern Münih
- 8
Paris Saint-Germain
- 9
Feyenoord
-
- 10
Benfica
- 11
2. TORBA
Real Madrid
- 12
Manchester United
-
- 13
Inter
- 14
Borussia Dortmund
- 15
Atletico Madrid
-
- 16
RB Leipzig
- 17
Porto
- 18
Arsenal
-
- 19
3. TORBA
Shakhtar Donetsk
- 20
RB Salzburg
- 21
Rangers-PSV*
-
- 22
Milan
- 23
Braga
- 24
Lazio
-
- 25
Kızılyıldız
- 26
Kopenhag - Rakow*
*Devam eden eşleşmeleri temsil etmektedir
- 27
4. TORBA İSE ŞÖYLE:
Galatasaray
-
- 28
Real Sociedad
- 29
Young Boys
- 30
Celtic
-
- 31
Newcastle United
- 32
Union Berlin
- 33
AEK Atina-Antwerp*
-
- 34
Lens