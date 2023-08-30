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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu! UEFA Şampiyonlar Ligi torbaları netleşiyor - Galatasaray Haberleri - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu! UEFA Şampiyonlar Ligi torbaları netleşiyor

        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tarihinde 17. kez gruplara kalmayı başardı ve muhtemel rakipleri de büyük ölçüde netleşti. Molde'yi 2-1 yenerek adını Devler Ligi'ne yazdıracak olan sarı-kırmızılılar, kura çekimine dördüncü torbadan katılacak. Galatasaray'ın aynı grupta yer alacağı grup, perşembe akşamı gerçekleştirilecek kura çekimiyle belli olacak. İşte Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi'nde bekleyen rakipler

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.08.2023 - 01:21 Güncelleme: 30.08.2023 - 01:50
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        • 1

          Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına kalma başarısı gösterdi. Sarı-kırmızılıların da yer alacağı Şampiyonlar Ligi grup aşaması kura çekimi 31 Ağustos Perşembe günü gerçekleştirilecek.

        • 2

          Monaco'da düzenlenecek kura çekimi TSİ 20.00'de başlayacak. Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması için kura çekiminde 32 takım yer alacak. 4'er takım 8 grupta mücadele edecek. Gruplarda ilk maçlar 19/20 Eylül tarihlerinde oynanacak.

        • 3

          MUHTEMEL RAKİPLER ŞÖYLE:

          1. TORBA

          Manchester City

        • 4

          Sevilla

        • 5

          Barcelona

        • 6

          Napoli

        • 7

          Bayern Münih

        • 8

          Paris Saint-Germain

        • 9

          Feyenoord

        • 10

          Benfica

        • 11

          2. TORBA

          Real Madrid

        • 12

          Manchester United

        • 13

          Inter

        • 14

          Borussia Dortmund

        • 15

          Atletico Madrid

        • 16

          RB Leipzig

        • 17

          Porto

        • 18

          Arsenal

        • 19

          3. TORBA

          Shakhtar Donetsk

        • 20

          RB Salzburg

        • 21

          Rangers-PSV*

        • 22

          Milan

        • 23

          Braga

        • 24

          Lazio

        • 25

          Kızılyıldız

        • 26

          Kopenhag - Rakow*

          *Devam eden eşleşmeleri temsil etmektedir

        • 27

          4. TORBA İSE ŞÖYLE:

          Galatasaray

        • 28

          Real Sociedad

        • 29

          Young Boys

        • 30

          Celtic

        • 31

          Newcastle United

        • 32

          Union Berlin

        • 33

          AEK Atina-Antwerp*

        • 34

          Lens

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