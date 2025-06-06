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        Haberler Spor Transfer Galatasaray'ın Leroy Sane teklifi ortaya çıktı! - Futbol Haberleri

        Galatasaray'ın Leroy Sane teklifi ortaya çıktı!

        Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Bayern Münih'in yıldız oyuncusu Leroy Sane için bir hamle daha yaptı. Alman basını, sarı-kırmızılıların, başarılı kanat oyuncusu için yaptığı son tekifi duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.06.2025 - 10:04 Güncelleme: 06.06.2025 - 10:04
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        • 1

          Sezonu çifte kupayla kapatan ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanan Galatasaray, transfer çalışmalarına başladı.

        • 2

          Avrupa'da başarılı olacak bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılılar, bu doğrultuda Bayern Münih ile sözleşmesi sona eren yıldız futbolcu Leroy Sane'yi gündemine almıştı.

        • 3

          Alman kanat oyuncusuyla yakından ilgilenen Galatasaray için Alman basınından dikkat çeken bir iddia geldi.

        • 4

          Sky Sports'un haberine göre; Galatasaray, Alman futbolcuya yıllık 12 milyon Euro teklif etti ve 29 yaşındaki kanat oyuncusundan gelecek cevabı beklemeye geçti.

        • 5

          BARCELONA VE NAPOLİ DE PEŞİNDE

          Leroy Sane ile Barcelona, Napoli ve Premier Lig'den birkaç takımın daha ilgilendiği de haberin detaylarında yer aldı.

        • 6

          Sane'nin bonservisinin elinde olması ise transferi cazip hale getiren en önemli faktör olarak vurgulanıyor.

        • 7

          Öte yandan Bayern Münih'in Sane ile sözleşme uzatma isteğinin olduğu da belirtiliyor.

        • 8

          Sane bu sezon Bayern ile çıktığı 45 maçta 13 gol atarken, 6 da asist yaparak 19 gole doğrudan katkıda bulundu.

        • 9

          2020'de Manchester City'den 50 milyon Euro'ya Bayern Münih'e transfer olan Sane, Bavyera ekibiyle 4 kez Almanya Bundesliga, 2 kez Almanya Süper Kupa ve 1 kez de FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonlukları yaşadı.

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