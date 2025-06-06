Galatasaray'ın Leroy Sane teklifi ortaya çıktı!
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Bayern Münih'in yıldız oyuncusu Leroy Sane için bir hamle daha yaptı. Alman basını, sarı-kırmızılıların, başarılı kanat oyuncusu için yaptığı son tekifi duyurdu.
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Sezonu çifte kupayla kapatan ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanan Galatasaray, transfer çalışmalarına başladı.
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Avrupa'da başarılı olacak bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılılar, bu doğrultuda Bayern Münih ile sözleşmesi sona eren yıldız futbolcu Leroy Sane'yi gündemine almıştı.
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Alman kanat oyuncusuyla yakından ilgilenen Galatasaray için Alman basınından dikkat çeken bir iddia geldi.
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Sky Sports'un haberine göre; Galatasaray, Alman futbolcuya yıllık 12 milyon Euro teklif etti ve 29 yaşındaki kanat oyuncusundan gelecek cevabı beklemeye geçti.
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BARCELONA VE NAPOLİ DE PEŞİNDE
Leroy Sane ile Barcelona, Napoli ve Premier Lig'den birkaç takımın daha ilgilendiği de haberin detaylarında yer aldı.
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Sane'nin bonservisinin elinde olması ise transferi cazip hale getiren en önemli faktör olarak vurgulanıyor.
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Öte yandan Bayern Münih'in Sane ile sözleşme uzatma isteğinin olduğu da belirtiliyor.
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Sane bu sezon Bayern ile çıktığı 45 maçta 13 gol atarken, 6 da asist yaparak 19 gole doğrudan katkıda bulundu.
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2020'de Manchester City'den 50 milyon Euro'ya Bayern Münih'e transfer olan Sane, Bavyera ekibiyle 4 kez Almanya Bundesliga, 2 kez Almanya Süper Kupa ve 1 kez de FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonlukları yaşadı.
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