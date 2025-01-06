Galatasaray'ın konuğu Saint-Quentin
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi play-in etabında yarın Fransa temsilcisi Saint-Quentin Basketbol takımını konuk edecek.
Şampiyonlar Ligi play-in etabında Galatasaray, yarın Fransız ekibi Saint-Quentin'i ağırlayacak.
Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak müsabaka yarın saat 20.00'de başlayacak.
İki galibiyete ulaşacak takımın adını son 16 turuna yazdıracağı serinin rövanş maçı 15 Ocak Çarşamba günü Saint-Quentin Arena'da oynanacak.
Serinin üçüncü maça uzaması halinde son karşılaşmada takımlar yeniden 21 Ocak Salı günü İstanbul'da karşı karşıya gelecek.
Organizasyonun D Grubu'nda 4 galibiyet, 2 mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılılar, grubu ikinci sırada tamamlayarak adını play-in etabına yazdırmıştı.
Fransız ekibi ise C Grubu'nda 2 maçını kazanırken, 4 karşılaşmada ise sahadan yenilgiyle ayrıldı ve grubunu üçüncü basamakta bitirdi.