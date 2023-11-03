Galatasaray'ın Kasımpaşa maçı muhtemel 11'i

Galatasaray, topladığı 28 puanla haftaya Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada girdi. Kasımpaşa ise 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi sonucunda 18 puan topladı. Lacivert-beyazlı takım, ligde 5. sırada yer alıyor. Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 21 maçta mağlup olmadı. Deplasman temsilcisi bu sezon oynadığı 5 dış saha maçını da kaybetmedi ve 8 puan topladı.