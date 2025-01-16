Galatasaray'ın Hatayspor maçı kamp kadrosu belli oldu
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında lider Galatasaray, deplasmanda Atakaş Hatayspor ile kozlarını paylaşacak. Bu maç için Mersin'e giden sarı-kırmızılılar, kamp kadrosunu açıkladı.
Trendyol Süper Lig'in 20. hafta açılış maçında lider Galatasaray ile küme düşme hattında bulunan Atakaş Hatayspor karşı karşıya gelecek.
Mücadele öncesi sarı-kırmızılıların Mersin kafilesi belli oldu.
Sakatlığı bulunan Mauro Icardi ve Gabriel Sara kafilede yer almazken; transfer görüşmelerini sürdüren Hakim Ziyech de kadroya dahil edilmedi.
İşte G.Saray'ın Hatayspor maçı kamp kadrosu:
Fernando Muslera, Ismail Jakobs, Eyüp Aydın, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Victor Nelsson, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Michy Batshuayi, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Efe Akman ve Metehan Baltacı.