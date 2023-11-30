Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Fenerbahçe
        FB
        34
        Galatasaray
        GS
        34
        Beşiktaş
        BJK
        25
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        23
        Trabzonspor
        TS
        23
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        23
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        19
        Kasımpaşa
        KSM
        18
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        18
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        17
        MKE Ankaragücü
        MKE
        16
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        15
        Gaziantep FK
        GFK
        15
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        14
        Tümosan Konyaspor
        KON
        13
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        13
        Rams Başakşehir
        İBFK
        12
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        10
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        8
        İstanbulspor
        İST
        8
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'ın grubunda güncel puan durumu! Galatasaray kaçıncı sırada? - Futbol Haberleri

        Galatasaray'ın grubunda güncel puan durumu! Galatasaray kaçıncı sırada?

        UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, A Grubu beşinci maçında Manchester United'la İstanbul'da 3-3 berabere kaldı. Gruptaki diğer maçta ise Bayern Münih ile Kopenhag, sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı. Alınan sonuçların ardından grupta hesaplar karıştı. İşte Galatasaray'ın grubunda güncel puan durumu... Galatasaray kaçıncı sırada?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.11.2023 - 00:56 Güncelleme: 30.11.2023 - 01:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Temsilcimiz Galatasaray'ın yer aldığı Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 5. maçlar tamamlandı.

        • 2

          Sarı-kırmızılılar, RAMS Park'ta ağırladığı İngiliz devi Manchester United'la 3-3 berabere kaldı.

        • 3

          Galatasaray'ın gollerini 29 ve 62'de Ziyech ile 71'de Kerem Aktürkoğlu atarken, Manchester United'ın golleri ise 11'de Garnacho, 18'de Bruno Fernandes ve 55'te McTominay'den geldi.

        • 4

          Gruptaki diğer maçta Alman devi Bayern Münih, sahasında Danimarka ekibi Kopenhag ile 0-0 berabere kalarak ilk kez puan kaybetti.

        • 5

          Alınan sonuçların ardından grupta ikincilik yarışı kızıştı. Bayern Münih'in 13 puana ulaşarak son 16 turuna lider olarak yükselmeyi garantilediği grupta güncel puan durumu şu şekilde:

        • 6

          1- Bayern Münih: 13 puan

          2- Kopenhag: 5 puan (-1 averaj)

          3- GALATASARAY: 5 puan (-2 averaj)

          4- Manchester United: 4 puan

        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cimbom'dan müthiş geri dönüş!
        Cimbom'dan müthiş geri dönüş!
        "1 puana şükür"
        "1 puana şükür"
        TIR'a çarpan hafif ticari araç hurdaya döndü: 2 ölü
        TIR'a çarpan hafif ticari araç hurdaya döndü: 2 ölü
        Devler Ligi'nde geri dönüşlerin gecesi
        Devler Ligi'nde geri dönüşlerin gecesi
        Seçil Erzan paraları almaya böyle gitti
        Seçil Erzan paraları almaya böyle gitti
        Icardi'nin golü ofsayta takıldı!
        Icardi'nin golü ofsayta takıldı!
        "Onana bitti demeden bitmedi"
        "Onana bitti demeden bitmedi"
        İngiltere Başbakanı Sunak, Yunan mevkidaşını 'tribünlere oynamakla' suçladı
        İngiltere Başbakanı Sunak, Yunan mevkidaşını 'tribünlere oynamakla' suçladı
        United'a özel koreografi!
        United'a özel koreografi!
        MGK toplantısı sona erdi
        MGK toplantısı sona erdi
        Dışişleri Bakanı Fidan: Garantörlüğe ihtiyaç var
        Dışişleri Bakanı Fidan: Garantörlüğe ihtiyaç var
        Şiddeti sağanak sele yol açtı!
        Şiddeti sağanak sele yol açtı!
        Arda Turan: Açıklama yapmayacağım
        Arda Turan: Açıklama yapmayacağım
        2025 ve 2026'da büyüme ivmelenecek
        2025 ve 2026'da büyüme ivmelenecek
        TikTok'ta göğüs dekoltesi vermişti! Aylık kazancını ifadesinde açıkladı!
        TikTok'ta göğüs dekoltesi vermişti! Aylık kazancını ifadesinde açıkladı!
        TCMB Başkanı Erkan: TL'ye geçiş zamanı geldi
        TCMB Başkanı Erkan: TL'ye geçiş zamanı geldi
        "İsrail hukuk önünde hesap verecek"
        "İsrail hukuk önünde hesap verecek"
        132 yılda yapıldı... Erzincan'ın yürekleri ağza getiren yolu!
        132 yılda yapıldı... Erzincan'ın yürekleri ağza getiren yolu!
        'Bayan Kahkaha'dan acı haber
        'Bayan Kahkaha'dan acı haber
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar
        Habertürk Anasayfa