Galatasaray'ın grubunda güncel puan durumu! Galatasaray kaçıncı sırada?
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, A Grubu beşinci maçında Manchester United'la İstanbul'da 3-3 berabere kaldı. Gruptaki diğer maçta ise Bayern Münih ile Kopenhag, sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı. Alınan sonuçların ardından grupta hesaplar karıştı. İşte Galatasaray'ın grubunda güncel puan durumu... Galatasaray kaçıncı sırada?
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Temsilcimiz Galatasaray'ın yer aldığı Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 5. maçlar tamamlandı.
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Sarı-kırmızılılar, RAMS Park'ta ağırladığı İngiliz devi Manchester United'la 3-3 berabere kaldı.
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Galatasaray'ın gollerini 29 ve 62'de Ziyech ile 71'de Kerem Aktürkoğlu atarken, Manchester United'ın golleri ise 11'de Garnacho, 18'de Bruno Fernandes ve 55'te McTominay'den geldi.
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Gruptaki diğer maçta Alman devi Bayern Münih, sahasında Danimarka ekibi Kopenhag ile 0-0 berabere kalarak ilk kez puan kaybetti.
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Alınan sonuçların ardından grupta ikincilik yarışı kızıştı. Bayern Münih'in 13 puana ulaşarak son 16 turuna lider olarak yükselmeyi garantilediği grupta güncel puan durumu şu şekilde:
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1- Bayern Münih: 13 puan
2- Kopenhag: 5 puan (-1 averaj)
3- GALATASARAY: 5 puan (-2 averaj)
4- Manchester United: 4 puan
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