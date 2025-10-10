Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        22
        Trabzonspor
        TS
        17
        Göztepe
        GÖZ
        16
        Fenerbahçe
        FB
        16
        Gaziantep FK
        GFK
        14
        Beşiktaş
        BJK
        13
        Samsunspor
        SAMS
        13
        Tümosan Konyaspor
        KON
        11
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        10
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        10
        Kasımpaşa
        KSM
        9
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        8
        Rams Başakşehir
        İBFK
        6
        Gençlerbirliği
        GB
        5
        Kocaelispor
        KOC
        5
        ikas Eyüpspor
        EYP
        5
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        5
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        3

        Galatasaray'ın görkemli anıtı törenle açıldı

        Galatasaray'ın RAMS Park'ta yaptığı Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Tevfik Fikret ve Ali Sami Yen Anıtı düzenlenen törenle açıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.10.2025 - 15:48 Güncelleme: 10.10.2025 - 17:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        G.Saray'ın görkemli anıtı törenle açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Galatasaray Spor Kulübü'nün, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta yaptığı Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Ali Sami Yen ve Tevfik Fikret Anıtı'nın açılışı gerçekleştirildi. Törene Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri, eski başkanlar Adnan Polat ile Alp Yalman, Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan ve kulüp üyeleri katıldı.

        DURSUN ÖZBEK: BU HEYKEL SADECE BİR ANIT DEĞİL, BİR MEDENİYET YOLCULUĞUNUN SEMBOLÜDÜR

        Törende konuşan Dursun Özbek, Galatasaray'ın ve Türkiye'nin tarihsel yürüyüşüne ışık tutan üç değeri bir araya getirmek için toplandıklarını belirterek, "Bu heykel sadece bir anıt değildir. Bir fikri zincirinin, bir medeniyet yolculuğunun sembolüdür. 1481 yılında Tevfik Fikret'in de bir dönem müdürlüğünü yaptığı Galatasaray Lisesi'nin temelleri atıldığında bu kurum amacı yalnız bir bilgi öğretmek değildi. Devletine, milletine hizmet edecek gençler de yetiştirmekti. O vizyon yıllar sonra Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde Cumhuriyet'in aydınlık yoluna dönüştü. O vizyon, 1905'te bir grup genç tarafından 'Türk olmayan takımları yenmek' idealiyle kurulan Galatasaray Spor Kulübü'nün ruhuna can verdi. O gençlerin başında Ali Sami Yen vardı. Sadece spor kulübü kurmadılar, karakter, duruş ve kimlik inşa ettiler. Bugün burada Atatürk'ün vizyonu Tevfik Fikret'in düşünce ve Ali Sami Yen'in inancı bir heykelde değil, bir ruh bütünlüğünde birleşiyor. Atatürk, bu topraklara özgürlük, laiklik ve çağdaşlık fikrini kazandırdı. Tevfik Fikret, Galatasaray Lisesi'ndeki öğrencilerine erdemli yaşamın önemini öğretti. Ali Sami Yen, o gençlerin enerjisini sporla birlikte, kardeşlikle buluşturdu. Üçü bir araya geldiğinde ortaya çıkan şey yalnızca bir kurum değil, Galatasaray'ın ta kendisidir. Tevfik Fikret, Atatürk'e ve Cumhuriyet idealine ilham veren ahlakı, vicdanı ve bilimi merkezine alan felsefesi bugüne hala Galatasaray'ın damarlarında dolaşmaktadır. Bu heykel geçime bir saygı duruşu olduğu kadar, geleceğe de verilen bir sözdür. Bu anlamlı eserde emeği geçen Rahmi Aksungur ve tüm arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Atatürk, Tevfik Fikret ve Ali Sami Yen'in ışığı daima yolumuz aydınlatmaya devam edecektir" diye konuştu.

        Bu anıt, heykeltraş Prof. Dr. Rahmi Aksungur tarafından yapıldı. Törende Başkan Dursun Özbek, Aksungur'a emeklerinden dolayı plaket verdi. Rahmi Aksungur, anıtın 1 yılı aşkın sürede yapıldığını söyledi.

        Törende ayrıca Galatasaray'da yapılan 100. etkinliklerinin komite üyelerine de plaket verildi.

        Konuşma ve plaket takdiminin ardından heykelin açılışı Dursun Özbek, Adnan Polat ve Alp Yalman tarafından gerçekleştirildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Habertürk Anasayfa