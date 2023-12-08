Galatasaray'ın Adana Demirspor maçı muhtemel 11'i
Şampiyonlar Ligi'nde salı günü gruptaki son maçında Kopenhag'a konuk olacak Galatasaray, Süper Lig'de haftanın açılış müsabakasında Adana Demirspor'u konuk ediyor. Hafta boyunca stoperlerinden yoksun şekilde idman yapan ancak son antrenmana tam kadroya yakın çıkan sarı-kırmızılılar 3 puan alarak Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği haftada hata yapmak istemiyor. İşte Galatsasaray'ın muhtemel 11'i ve maça dair tüm detaylar
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Yukatel Adana Demirspor ile karşılaşacak. RAMS Park'ta yapılacak haftanın açılış müsabakası, saat 20.00'de başlayacak.
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Ligde geride kalan bölümde 12 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşayan sarı-kırmızılılar, 37 puan topladı. İlk 14 maç itibarıyla tarihinin en iyi başlangıcını gerçekleştiren Galatasaray, averajla 15. haftaya ikinci sırada girdi.
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Adana Demirspor ise 14 müsabakada 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi gördü. Mavi-lacivertli takım, topladığı 23 puanla 5. sırada yer aldı.
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DAVINSON'A ZIYECH EKLENDİ
Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı bulunan Davinson Sanchez'in bugünki müsabakada forma giymesi beklenmezken Hakim Ziyech'ten gelen haber de sarı-kırmızılıları üzdü.
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Ligde 13. haftadaki Corendon Alanyaspor mücadelesinde sakatlanan Kolombiyalı stoper, Manchester United ve Siltaş Yapı Pendikspor maçlarında sahaya çıkamadı. Takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren Sanchez, Adana Demirpsor mücadelesinde de sahaya çıkamayacak.
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Ağrıları olduğu için Pendikspor mücadelesinde forma giyemeyen Wilfried Zaha, Abdülkerim Bardakcı ile söz konusu maçta sakatlanarak çıkan Kaan Ayhan'ın durumları ise maç saatinde netleşecek. UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik Kopenhag müsabakası öncesi üç futbolcuyla ilgili kararı teknik direktör Okan Buruk verecek.
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Hakim Ziyech'in kadroda yer almaması beklenirken Abdülkerim Bardakcı'nın ise Kopenhag müsabakası öncesinde riske edilmemesi de ihtimaller arasında bulunuyor.
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MUHTEMEL 11
MUSLERA
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BOEY
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NELSSON
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ABDÜLKERİM
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KAZIMCAN
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- 13
TORREIRA
- 14
NDOMBELE
- 15
KEREM AKTÜRKOĞLU
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- 16
MERTENS
- 17
ZAHA
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ICARDI
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ÜÇ FUTBOLCU CEZA SINIRINDA
Galatasaray'da kaptan Fernando Muslera, Sacha Boey ve Sergio Oliveira, karşılaşma öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, müsabakada kart görmesi durumunda 16. haftadaki EMS Yapı Sivasspor maçında sahadaki yerini alamayacak.
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SAHASINDA 23 MAÇTIR KAYBETMİYOR
Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 23 maçta mağlup olmadı. Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 23 maçı kaybetmedi. Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 21 galibiyet, 2 beraberlik aldı.
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SAHASINDA PUAN KAYBETMEYEN TEK TAKIM
Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon sahasında puan kaybı yaşamayan tek takım konumunda. Bu sezon Seyrantepe'de çıktığı 6 maçın tamamını kazanan sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde puan kaybetmedi. Galatasaray, bu seriyle Süper Lig'de en iyi iç saha performansı sergileyen takım oldu.
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Daha önce 1974-1975, 2001-2002 ve 2002-2003 sezonlarında iç sahada 7'de 7 yapan sarı-kırmızılılar, Adana Demirspor'u da yenerek tarihinin en iyi iç saha başlangıcı rekorunu tekrarlamayı hedefliyor.
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LİGİN EN İYİ SAVUNMASI GALATASARAY'DA
Sarı-kırmızılı takım, Trendyol Süper Lig'de en iyi savunma yapan takım olarak dikkati çekiyor.
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Ligde çıktığı 14 mücadelede 28 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 8 gol gördü. Yaptığı 14 maçın 8'inde kalesini gole kapatan "Cimbom" en az gol yiyen takım oldu. Galatasaray, 37 gol atan Fenerbahçe'den sonra en iyi hücum performansını gösterdi.
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