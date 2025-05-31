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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray ile Muslera arasında iş birliği anlaşması! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray ile Muslera arasında iş birliği anlaşması!

        Galatasaray Kulübü, Fernando Muslera'nın sahibi olduğu Uruguay 2. Futbol Ligi takımlarından Sportivo Bella Italia (Litoral SAD) ile iş birliği anlaşması imzaladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 16:22 Güncelleme: 31.05.2025 - 16:22
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        G.Saray ile Muslera arasında iş birliği
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        Galatasaray Kulübü, Fernando Muslera'nın sahibi olduğu Uruguay 2. Futbol Ligi takımlarından Sportivo Bella Italia (Litoral SAD) ile protokol imzaladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-kırmızılı takımdaki 14 sezonluk kariyerini noktalayan kaptan Muslera'nın sahibi olduğu Sportivo Bella Italia ile imzalanan protokol çerçevesinde Galatasaray, Güney Amerika bölgesindeki kulüpler ve futbol akademileriyle güçlü bir network oluşturulması, oyuncu gözlemciliği ve geliştirilmesi konularında stratejik iş birlikleri yürütecek.

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