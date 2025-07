Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk: Osimhen transferi 48 saat içinde çözülür!

TFF Olağan Mali Genel Kurulu, 187 delegenin katılımıyla Ankara'da bir otelde gerçekleştirildi. Genel kurula katılan Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, verimli ve keyifli bir mali genel kurul olduğunu belirtti. Öztürk, beklentisinin futbolun saha içinde kalması, adaletli bir yönetim olması, hakemin göremediği aksiyon pozisyonlarda VAR’ın devreye girmesi, VAR’da haksızlık yapıldığı takdirde de o VAR hakemine bir daha kesinlikle görev verilmemesi olduğunu kaydetti.

REKLAM advertisement1

"GEREKLİ TEKLİFİ NAPOLI'YE YAPTIK"

Tüm futbolcuların Şampiyonlar Ligi arenasında olmak istediğine değinen Öztürk, Victor Osimhen transferi ile ilgili şu ifadelere yer verdi:

"Bundan evvel, Icardi ilk geldiği yıl kiralık futbolcumuzdu. Sonra lisanslı futbolcumuz haline geldi. Osimhen de mutlaka Galatasaray'da olmak istiyordur. Biz de Osimhen’in bizde olmasını istiyoruz. Ama şu an Napoli Kulübü'nün futbolcusu. Başkanımız, Başkan Vekilimiz Abdullah Kavukçu'yu bu konuda görevlendirdi. Biz daha transfer sezonu açılmadan gene başkanımızın ve Abdullah Kavukçu'nun büyük gayretiyle Bayern Münih'in ve Alman Milli Takımı'nın en önemli futbolcularından birini transfer ettik. Burada asıl olan Galatasaray'dır. Her futbolcu Galatasaray'a gelmek ister. Biz de Osimhen ile ilgili gerekli teklifi Napoli'ye yaptık. Zaten bu iş de 48 saat içinde çözülür. Her zaman, her futbolcunun alternatifi vardır. Alternatifi olmayan tek şey bizim Galatasaray aşkımızdır" diye konuştu.