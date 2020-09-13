Albayrak, sarı-kırmızılı kulübün unutulmaz futbolcusu Metin Oktay'ın Kozlu Mezarlığı'ndaki anma töreninin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Transfer gündeminde yer alan Okay Yokuşlu ilgili konuşan Abdurrahim Albayrak, "Okay Yokuşlu, Türk futbolunun yetiştirdiği çok önemli isimlerden birisi. Kendisi tarafından bize gelmek istediği iletildi. Kulübü de maalesef satmayı veya kiraya vermeyi düşünmediklerini iletti." ifadelerini kullandı.
Mali konularda ince eleyip sık dokuduklarını aktaran Albayrak, "Artık her şeyi çok ince eleyip, çok titiz davranıp, maliyeti düşük transferler yapmak istiyoruz. Bugüne kadar sergilediğimiz yol budur. Bundan asla taviz vermeyeceğiz. Yönetim kurulumuzun belirlediği bedellerin dışına çıkmayacağız. Galatasaray taraftarları merak etmesin. Orta sahaya hocamızın listesi doğrultusunda aldığımız değerli futbolcumuz var. İnşallah ona bir tane daha eklemenin çabası içindeyiz. Okay'ın kulübünde bir değişiklik olursa paylaşırız." diye konuştu.
"YÖNETİM OLARAK ÇOK CİDDİ TEDBİRLER ALIYORUZ"
Abdurrahim Albayrak, yönetim kurulu olarak mali açıdan çok ciddi tedbirler aldıklarını söyledi.
Yüksek ücret alan ve takımdan ayrılması muhtemel oyunculardan Younes Belhanda ile ilgili soru üzerine Albayrak, şunları kaydetti:
"Belhanda 10 numara giyen bir futbolcumuz. Dün akşam iyi oynadı ve bizleri sevindirdi. Galatasaray'da çok iyi oynayan futbolcular da oynamayan futbolcular da satıldı. İyi oynadığı için gidecek ya da gitmeyecek diye bir şey yok. Galatasaray'da transfer bitmez. Hem alırız hem de satarız. Bu çarkı çevirmek zorundayız. Bütün dünyada gelirlerde inanılmaz bir düşüş var. Yurt dışında bir spor adamının açıklamasına göre futbol ailesinin kaybı 6 milyar avro. Bundan Galatasaray da tüm Türk takımları da etkileniyor. Bunun tedbirlerini alıyoruz. Almazsak yarın yolda kalırız. Yönetim olarak çok ciddi tedbirler alıyoruz. Bunu da uygulamak ve az parayla güzel işler yapmak için için gece gündüz çalışıyoruz."
Sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı, Süper Lig'in ilk haftasında 3-1 kazandıkları Gaziantep FK maçıyla ilgili, "İyi bir maç oldu. Çok daha farklı da kazanabilirdik. Yaptığımız transferlerin ne kadar isabetli olduğunu tüm Türkiye gördü. Allah'ın izniyle bu azim, hırs ve istekle yolumuza devam edeceğiz. Çarşamba günü UEFA Avrupa Ligi eleme maçı için Bakü'ye gideceğiz. İyi bir sonuçla Türkiye'ye dönmeyi diliyorum, bekliyorum." şeklinde konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!