Galatasaray için flaş iddia: Kaleye Emiliano Martinez, sol beke Digne!
Transfer çalışmalarını sürdüren şampiyon Galatasaray hakkında Fransa basınından dikkat çeken bir iddia geldi. Sarı-kırmızılıların, Aston Villa forması giyen kaleci Emiliano Martinez ve sol bek Lucas Digne için İngiliz kulübüne teklifte bulunacağı öne sürüldü.
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Yeni sezon öncesi ilk olarak Leroy Sane'yi kadrosuna katan Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.
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Başta Osimhen olmak üzere farklı mevkiler için birçok yıldız isimle temasa geçen sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde başarı elde edecek bir kadro kurmayı planlıyor.
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Bu doğrultuda çalışmalarına hız veren Galatasaray için Fransa basınından dikkat çeken bir iddia geldi.
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Foot Mercato'da yer alan habere göre; sarı-kırmızılılar, Aston Villa'nın kalecisi Emiliano Martinez ve sol bek Lucas Digne için harekete geçti.
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Dursun Özbek yönetiminin iki yıldız için Aston Villa'ya toplam 26-27 milyon Euro civarında bir teklif yapacağı iddia edildi.
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Arjantinli kaleci Emiliano Martinez, geçen sezon 53 maçta 61 gol yerken, 16 maçta ise kalesini gole kapattı.
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32 yaşındaki Fransız sol bek Lucas Digne ise 45 maçta 7 asistlik performans sergiledi.