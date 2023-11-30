Galatasaray Hapoel Jerusalem basketbol maçı hangi kanalda? GS Hapoel Jerusalem maçı canlı yayın bilgileri
FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi G Grubu'ndaki temsilcimiz Galatasaray Ekmas, ilk maçında köklü Yunan temsilcisi PAOK'u sahasında konuk etmeye hazırlanıyor. Grupta PAOK'un yanı sıra Hapoel Jarusalem ve Benfica ile mücadele edecek sarı kırmızılıların ilk maçına dair tüm bilgileri bir araya getirdik1
- 1
Galatasaray Ekmas Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi G Grubu 5. hafta karşılaşmasında İsrail'in Hapoel Jerusalem takımı ile kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Bu akşam oynanacak zoru mücadelenin başlama saati, yayıncı kanalı ve temsilcimizin kadrosuna dair bilgileri derledik!
- 2
GALATASARAY HAPOEL JERUSALEM MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray Hapoel Jerusalem basketbol maçı bu akşam saat 21:30'da başlayacak.
- 3
GALATASARAY HAPOEL JERUSALEM MAÇI HANGİ KANALDA?
Basketbolseverlerin heyecanla beklediği Galatasaray Hapoel Jerusalem basketbol maçı Tivibu Spor 1'den canlı yayınlanacak.
-
- 4
GALATASARAY EKMAS KADROSU
Oyun kurucular: Corey Walden, Jonah Radebaugh, İsmet Akpınar, Buğrahan Tuncer, Ömer Oralkan, Kerem Erdem
Forvetler: Göksenin Köksal, Akwasi Yeboah, Muhaymin Mustafa, Berke İsmailçebi, Sadık Emir Kabaca, Jarell Martin, Efe Vatan
Pivotlar: Samet Geyik, Miralem Halilovic