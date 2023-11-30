Galatasaray gruptan nasıl çıkar? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray nasıl tur atlayabilir?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu için artık fotoğraf netleşiyor. A Grubu'nda Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag ile mücadele eden temsilcimiz Galatasaray, bu akşam İngiliz ekibi Manchester United'ı Rams Park'ta konuk etti ve rakibiyle 3-3 berabere kaldı. Büyük bir heyecana sahne olan karşılaşma sonrası sarı kırmızılıların gruptan çıkma ihtimallerine dair bilgileri bir araya getirdik...
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Galatasaray Manchester United maçı için beklenen gün geldi çattı. UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta karşılaşmasına sahne olan ve bu akşam saat 20:45'de oynanan zorlu mücadelede temsilcimiz Galatasaray, sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. İşte, temsilcimizin tur atlama ihtimalleri...
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ŞAMPİYONLAR LİGİ A GRUBU PUAN DURUMU
1- Bayern Münih / 12 Puan (+5 av) - 4 Maç (Gruptan lider çıktı)
3- Kopenhag / 5 Puan (-1 av) - 5 Maç
2- Galatasaray / 5 Puan (-2 av) - 5 Maç
4- Manchester United / 4 Puan (-2 av) - 5 Maç
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GALATASARAY GRUPTAN NASIL ÇIKAR?
5 puan ve -2 averaj ile 5. hafta sonunda grubunda 2. sırada yer alan Galatasaray, şimdi bu akşam saat 23:00'de oynanacak Bayern Münih Kopenhag maçının skorunu bekliyor.
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Cimbom, Kopenhag'ın mağlup olması halinde son haftaya 2. sırada girecek ve son maçında Kopenhag'ı deplasmanda yenmesi halinde diğer maçın skoruna bakmaksızın adını son 16 turuna yazdıracak.
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Galatasaray'ın gruptaki son maçında beraberlik elde ederek tur atlama ihtimali de bulunuyor. Bayern Münih'in kalan 2 maçını da kazanması durumunda Cimbom, 2 puan alarak son 16 turuna yükselecek.
Sarı kırmızılılar, grubunu 3. sırada tamamlaması halinde ise UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek.