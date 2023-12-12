Galatasaray - Kopenhag maçı için nefesler tutuldu. 12 Aralık saat 23.00'te başlayacak maç Exxen ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında İstanbul'da oynanan karşılaşmada hatırlanacağı gibi Galatasaray - Kopenhag ile 2-2 berabere kalmıştı. Grupta oynanacak son maç öncesinde Galatasaray'ın A Grubunda kaçıncı sırada yer aldığı futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda oluşan puan durumu...