Galatasaray grupta kaçıncı sırada? Şampiyonlar Ligi A Grubu güncel puan durumu
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu son maçında Danimarka temsilcisi Kopenhag ile karşı karşıya geliyor. Tarihinde 10. kez elemeleri geçerek grup aşamasına kalma başarısı gösteren sarı kırmızılılar, Kopenhag karşısında galibiyet için sahaya çıkıyor. Zorlu maç öncesinde Şampiyonlar Ligi A Grubunda puan durumu ve Galatasaray'ın kaçıncı sırada yer aldığı taraftarların gündemini meşgul etmeye başladı. İşte Şampiyonlar Ligi A Grubu güncel puan durumu...
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Galatasaray - Kopenhag maçı için nefesler tutuldu. 12 Aralık saat 23.00'te başlayacak maç Exxen ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında İstanbul'da oynanan karşılaşmada hatırlanacağı gibi Galatasaray - Kopenhag ile 2-2 berabere kalmıştı. Grupta oynanacak son maç öncesinde Galatasaray'ın A Grubunda kaçıncı sırada yer aldığı futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda oluşan puan durumu...
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GALATASARAY, ŞAMPİYONLAR LİGİ A GRUBU'NDA KAÇINCI SIRADA YER ALIYOR?
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 5 puan ile 3.sırada yer alıyor.
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ŞAMPİYONLAR LİGİ A GRUBU PUAN DURUMU
1- Bayern Münih / 13 Puan (+5 av) - 4 Maç (Gruptan lider çıktı)
3- Kopenhag / 5 Puan (-1 av) - 5 Maç
2- Galatasaray / 5 Puan (-2 av) - 5 Maç
4- Manchester United / 4 Puan (-2 av) - 5 Maç
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KOPENHAG GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Kopenhag Galatasaray mücadelesi bu akşam saat 23:00'de başlayacak ve dijital medya platformu Exxen'den canlı olarak yayınlanacak.
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GALATASARAY GRUPTAN NASIL ÇIKAR?
5 puan ve -2 averaj ile 5. hafta sonunda grubunda 3. sırada yer alan Galatasaray, Kopenhag'ı deplasmanda yenmesi halinde diğer maçın skoruna bakmaksızın adını son 16 turuna yazdıracak.
Sarı kırmızılı ekibimiz, puan kaybetmesi halinde ise Şampiyonlar Ligi'ne veda edecek.
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Galatasaray, gruptaki son maçında berabere kalması ya da mağlup olması halinde ise Manchester United Bayern Münih mücadelesinde İngiliz ekibinin puan kaybetmesini bekleyecek.
Manchester United'ın puan kaybetmesi durumunda Cimbom, UEFA Avrupa Ligi'ne kalacak.
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