SÜPER KUPA MAÇI ERTELENDİ Mİ?



Liglerin ertelenmesinin ardından Süper Kupa maçının durumu gündem oldu. Söz konusu duruma ilişkin henüz net bir bilgi bulunmazken, mücadelenin fikstür nedeniyle ileri bir tarihe alınabileceği iddia ediliyor.