Galatasaray, Faik Samed Güneş'i transfer etti
Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, milli oyuncu Faik Samed Güneş'i kadrosuna kattı.
Giriş: 27.05.2025 - 19:29 Güncelleme: 27.05.2025 - 19:29
SMS Grup Efeler Ligi'nde sezonu ikinci tamamlayan Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, orta oyuncu Faik Samed Güneş'i kadrosuna kattı.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında 32 yaşındaki milli oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Faik Samed Güneş, kariyerinde daha önce Halkbank, Maliye Milli Piyango ve Ziraat Bankkart takımlarında forma giydi.
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