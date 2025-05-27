Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        92
        Fenerbahçe
        FB
        81
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        61
        Beşiktaş
        BJK
        59
        Rams Başakşehir
        İBFK
        54
        ikas Eyüpspor
        EYP
        53
        Trabzonspor
        TS
        48
        Göztepe
        GÖZ
        47
        Kasımpaşa
        KSM
        47
        Tümosan Konyaspor
        KON
        46
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        46
        Bellona Kayserispor
        KYS
        45
        Gaziantep FK
        GFK
        44
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        44
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        42
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        37
        Net Global Sivasspor
        SVS
        35
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        26
        Adana Demirspor
        ADS
        1
        Haberler Spor Voleybol Galatasaray, Faik Samed Güneş'i transfer etti - Voleybol Haberleri

        Galatasaray, Faik Samed Güneş'i transfer etti

        Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, milli oyuncu Faik Samed Güneş'i kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 19:29 Güncelleme: 27.05.2025 - 19:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        G.Saray Faik Samed Güneş'i transfer etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        SMS Grup Efeler Ligi'nde sezonu ikinci tamamlayan Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, orta oyuncu Faik Samed Güneş'i kadrosuna kattı.

        Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında 32 yaşındaki milli oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

        Faik Samed Güneş, kariyerinde daha önce Halkbank, Maliye Milli Piyango ve Ziraat Bankkart takımlarında forma giydi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: Putin ateşle oynuyor
        Trump: Putin ateşle oynuyor
        Papara kilit!
        Papara kilit!
        'Kademeli vize' daha etkin uygulanacak
        'Kademeli vize' daha etkin uygulanacak
        "Kobe Bryant'a verdiğim sözü tuttum"
        "Kobe Bryant'a verdiğim sözü tuttum"
        Çin'de bir fabrikada patlama: 5 ölü
        Çin'de bir fabrikada patlama: 5 ölü
        Avrupa'nın en büyüğü zaferini kutluyor!
        Avrupa'nın en büyüğü zaferini kutluyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        27 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        27 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        Devlet Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'nı açtı: Her şeyin vakti vardır, o vakit yaklaşmaktadır
        Devlet Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'nı açtı: Her şeyin vakti vardır, o vakit yaklaşmaktadır
        Hapis cezası aldı
        Hapis cezası aldı
        Popüler oyun can aldı
        Popüler oyun can aldı
        Topçular Kulübü'nün 2. bölümü yayında!
        Topçular Kulübü'nün 2. bölümü yayında!
        Bahis operasyonu! Papara nedir, sahibi kimdir?
        Bahis operasyonu! Papara nedir, sahibi kimdir?
        D vitamini takviyesi hücresel yaşlanmayı yavaşlatabilir
        D vitamini takviyesi hücresel yaşlanmayı yavaşlatabilir
        Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu
        Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu
        Bakan Fidan Moskova'da: Ev sahipliği bir görevdir
        Bakan Fidan Moskova'da: Ev sahipliği bir görevdir
        Sanayiciden Bakan Şimşek'e cevap
        Sanayiciden Bakan Şimşek'e cevap
        DEM heyeti MHP'yi ziyaret etti
        DEM heyeti MHP'yi ziyaret etti
        "Kendimi Türkiye'ye adayacağım"
        "Kendimi Türkiye'ye adayacağım"
        Habertürk Anasayfa