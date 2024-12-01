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        Haberler Spor Futbol Süper Lig ikas Eyüpspor Galatasaray-Eyüpspor maçının VAR'ı belli oldu - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray-Eyüpspor maçının VAR'ı belli oldu

        Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında bugün oynanacak Galatasaray - Eyüpspor maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Erkan Engin oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.12.2024 - 12:51 Güncelleme: 01.12.2024 - 12:51
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        İşte G.Saray-Eyüpspor maçının VAR'ı!
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        Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında bugün saat 19.00’da Galatasaray, Eyüpspor’u konuk edecek. Mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Çakır’ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Murat Ergin Gözütok yapacak. Müsabakanın 4. hakemi Reşat Onur Coşkunses olacak.

        Karşılaşmada VAR koltuğunda ise Erkan Engin oturacak. AVAR’da da Deniz Caner Özaral görev yapacak.

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