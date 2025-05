Galatasaray'dan Victor Osimhen açıklaması!

Galatasaray Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Eray Yazgan, Yenikapı Miting Alanı'nda düzenlenen şampiyonluk kutlamaları etkinliklerinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Şampiyonlar Ligi festivali düzenlediklerini belirten Yazgan, "Galatasaray'da belki de bir ilk olarak yapıyoruz. Hem 5. yıldızımızı hem 25. şampiyonluğumuza yakışır bir organizasyon olsun istedik. Bunun karşılığını gördüğümüzü düşünüyorum. Gerçekten inanılmaz bir ilgi var. Sabahtan beri 60 bin civarı taraftarımız alana geldi. Şu anda da 30-35 bin civarı taraftarımız Göztepe - Galatasaray maçını izliyor" ifadelerini kullandı.

"MİLYONLARA ULAŞABİLELİM İSTEDİK"

Alışılagelmişin dışında bir şey yapmak istediklerini ifade eden Eray Yazgan, "Malum genelde kupa törenleri statta olur. Biz biraz daha farklı farklı bir şey yapalım istedik. Tüm Galatasaray taraftarlarına dokunabilelim istedik. Milyonlara ulaşabilelim istedik. Onları da oyuncularımızla, hocamızla, teknik kadromuzla bir araya getirebilelim istedik ve bunu da öyle sanıyorum ki bugünkü ilgiden öyle anlaşılıyor ki onu oraya da ulaşacağız. Şu anda arkada görüyorsunuz, devasa bir sahnemiz var. Sahnemizin kurulumu devam ediyor. Yarın saat 12.00'den itibaren Fanzone alanımız açılacak. Saat 15.00'ten itibaren o alana taraftarlarımızı alacağız. Her ne kadar burası Yenikapı Miting Alanı olsa da, bu yüzden sosyal medyamızda paylaştığımız önerileri, yönlendirmeleri mutlaka dikkatle takip etmelerini özellikle rica ediyoruz. Kesinlikle buraya özel araçlarıyla gelmemeleri gerekiyor. Çünkü gerçekten araba arabalarını park edecekleri bir yer yok. Deniz ulaşımı mümkün değil. Sadece tramvay, metro, Marmaray'la gelebilecekler. Ulaşımın çalışması uzun saatlerde devam edecek. Biraz belki girerken güçlük çekecekler ama hiç endişe etmesinler burada olacaklar ve kupa töreninde de burada olacak. İnşallah önümüzdeki senelerde de bir dahaki sefere Avrupa kupasını burada yüzbinlerle, milyonlarla kaldırma imkanımız olur. Tüm Galatasaraylılardan çok önemli bir ricamız var. Binlerce güvenlik görevlisi, polis memuru burada görev alacak. Meşale, yanıcı madde veya benzeri unsurlarla girmeye çalışmayalım. Sadece Galatasaray ve Türk bayrağı kabul edilecek. Onun dışında herhangi bir pankart, afiş kabul edilmeyecek. Buraya gelmek için GS Plus uygulamasını indirmek yeterli. Ön tarafta GS Plus Premium aboneleri için bir alanımız var, orayı kullanacaklar. Aynı zamanda da VIP ve loca alanı oluşturduk" şeklinde konuştu.