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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'dan Victor Osimhen açıklaması! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'dan Victor Osimhen açıklaması!

        Galatasaray Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Eray Yazgan, şampiyonluk kutlamalarında en önemli içeriğin 5. yıldızı getiren 25. şampiyonluk kupası olduğunu söyledi. Eray Yazgan, Victor Osimhen'in transferiyle ilgili gelen soruya da yanıt verdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 23:19 Güncelleme: 24.05.2025 - 23:19
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        G.Saray'dan Osimhen açıklaması!
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        Galatasaray Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Eray Yazgan, Yenikapı Miting Alanı'nda düzenlenen şampiyonluk kutlamaları etkinliklerinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Şampiyonlar Ligi festivali düzenlediklerini belirten Yazgan, "Galatasaray'da belki de bir ilk olarak yapıyoruz. Hem 5. yıldızımızı hem 25. şampiyonluğumuza yakışır bir organizasyon olsun istedik. Bunun karşılığını gördüğümüzü düşünüyorum. Gerçekten inanılmaz bir ilgi var. Sabahtan beri 60 bin civarı taraftarımız alana geldi. Şu anda da 30-35 bin civarı taraftarımız Göztepe - Galatasaray maçını izliyor" ifadelerini kullandı.

        "MİLYONLARA ULAŞABİLELİM İSTEDİK"

        Alışılagelmişin dışında bir şey yapmak istediklerini ifade eden Eray Yazgan, "Malum genelde kupa törenleri statta olur. Biz biraz daha farklı farklı bir şey yapalım istedik. Tüm Galatasaray taraftarlarına dokunabilelim istedik. Milyonlara ulaşabilelim istedik. Onları da oyuncularımızla, hocamızla, teknik kadromuzla bir araya getirebilelim istedik ve bunu da öyle sanıyorum ki bugünkü ilgiden öyle anlaşılıyor ki onu oraya da ulaşacağız. Şu anda arkada görüyorsunuz, devasa bir sahnemiz var. Sahnemizin kurulumu devam ediyor. Yarın saat 12.00'den itibaren Fanzone alanımız açılacak. Saat 15.00'ten itibaren o alana taraftarlarımızı alacağız. Her ne kadar burası Yenikapı Miting Alanı olsa da, bu yüzden sosyal medyamızda paylaştığımız önerileri, yönlendirmeleri mutlaka dikkatle takip etmelerini özellikle rica ediyoruz. Kesinlikle buraya özel araçlarıyla gelmemeleri gerekiyor. Çünkü gerçekten araba arabalarını park edecekleri bir yer yok. Deniz ulaşımı mümkün değil. Sadece tramvay, metro, Marmaray'la gelebilecekler. Ulaşımın çalışması uzun saatlerde devam edecek. Biraz belki girerken güçlük çekecekler ama hiç endişe etmesinler burada olacaklar ve kupa töreninde de burada olacak. İnşallah önümüzdeki senelerde de bir dahaki sefere Avrupa kupasını burada yüzbinlerle, milyonlarla kaldırma imkanımız olur. Tüm Galatasaraylılardan çok önemli bir ricamız var. Binlerce güvenlik görevlisi, polis memuru burada görev alacak. Meşale, yanıcı madde veya benzeri unsurlarla girmeye çalışmayalım. Sadece Galatasaray ve Türk bayrağı kabul edilecek. Onun dışında herhangi bir pankart, afiş kabul edilmeyecek. Buraya gelmek için GS Plus uygulamasını indirmek yeterli. Ön tarafta GS Plus Premium aboneleri için bir alanımız var, orayı kullanacaklar. Aynı zamanda da VIP ve loca alanı oluşturduk" şeklinde konuştu.

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        "EN ÖNEMLİ İÇERİK 5. YILDIZI BİZE GETİREN 25. ŞAMPİYONLUK KUPASI"

        Kutlamalarda en büyük içeriğin kupa olduğunu vurgulayan Yazgan, sözlerine şöyle devam etti:

        "En önemli içerik 5. yıldızı bize getiren 25. şampiyonluk kupası. En önemli içeriğimiz o. En önemli içeriğimiz Okan Buruk, en önemli içeriğimiz bu sene ne yazık ki bizlerden ayrılacak olan sevgili kaptanımız Muslera'mız, Dries Mertens'imiz. Onun dışında sağ olsunlar yaklaşık 30'a yakın sanatçı sahne almak için talepte bulundu. Onların arasında bir seçim yapmadık aslında. Bir kısmına karşı da belki mahcup olduk. En güzel içerik o kaldıracağımız 25. şampiyonluğu, 5. yıldızı getiren kupamız olacak. Dron şov olacak. Belki Kayseri maçından sonra dikkat etmişsinizdir, havai fişek kullanmıyoruz. O gördüğünüz ışıklar çok kısa yükselen ışıklar. Neden havai fişek kullanmıyoruz? Havai fişekler için özellikle bu bölge deniz kıyısındayız. Havai fişekler biliyorsunuz kuşları gürültüsünden rahatsız ediyor, ürkütüyor, korkutabiliyor. Birbirinden kıymetli, değerli sanatçılar da sahne alacaklar. Bizi eğlendirecekler."

        "ÖNEMLİ OLAN KUPA, KİMİN VERECEĞİ DEĞİL"

        Merak edilen kupayı Türkiye Futbol Federasyonu'ndan kimin teslim edileceğiyle ilgili soruya Eray Yazgan, "Bir tartışma olacak tarafı yok. Neticede Türkiye Futbol Federasyonu da sağ olsun nezaket gösterdiler. Kupayı bu organizasyona dahil ettiler. Öyle bir tartışma olarak değerlendirmeyin lütfen bunu. Onlar nasıl uygun görüyorlarsa kupayı bize teslim edecekler. Önemli olan kupa, kimin vereceği değil" diye cevap verdi.

        "KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN"

        Osimhen'in transferiyle ilgili gelen soruya yanıt veren Yazgan, "Futboldan sorumlu arkadaşlarımız var. Ellerinden gelen bütün gayreti sarf ediyorlar. Hocamızın da arzuları doğrultusunda, Şampiyonlar Ligi'ne ve önümüzdeki seneye yakışır kadroyu kurmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Ondan kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

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