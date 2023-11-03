Galatasaray'dan üst üste 10'uncu galibiyet!
Süper Lig'in 11. haftasında ağırladığı Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden Galatasaray, ligdeki galibiyet serisini 10 maça çıkardı.
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Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Galatasaray sahasında Kasımpaşa ile karşılaştı.
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Sahadan 2-1 galip ayrılan sarı-kırmızılılar ligdeki galibiyet serisini 10 maça çıkardı.
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Sezona Kayserispor beraberliği ile başlayan sarı-kırmızılılar, daha sonra sırasıyla Trabzonspor, Gaziantep FK, Samsunspor, Başakşehir, İstanbulspor, MKE Ankaragücü, Antalyaspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa’yı mağlup etmeyi başardı.
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Galatasaray, Kasımpaşa galibiyetiyle Süper Lig’de evindeki yenilmezlik serisini 22 maça çıkardı.
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Aslan, sahasındaki en son yenilgisini geçtiğimiz sezon Giresunspor karşısında aldı.
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Cimbom, bu karşılaşmadan sonra oynadığı 22 karşılaşmada 20 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.
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Galatasaray, bu sezon ligde RAMS Park’ta oynadığı 5 karşılaşmadan da 3 puanla ayrıldı.
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Ligdeki puanını 31’e çıkaran Galatasaray gelecek hafta Hatayspor’a konuk olacak.
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ZAHA GOL SAYISINI 4'E ÇIKARDI
Galatasaray, Kasımpaşa'yı 2-1 yenerken, sarı-kırmızılıların gollerini Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Zaha kaydetti.
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Zaha, mücadelenin 33. dakikasında ceza yayının solundan sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve takımı 1-0 öne geçirdi.
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Başarılı futbolcu, maçın 51. dakikasında attığı golle skoru 2-0’a getirdi.
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30 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon ligdeki gol sayısını 3’e çıkardı. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde de 1 golü bulunan Fildişi Sahilli futbolcunun bu sezon toplamdaki gol sayısı 4 oldu.
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Müsabakaya 11’de başlayan Wilfried Zaha maçın 82. dakikasında yerini Barış Alper Yılmaz’a bıraktı.