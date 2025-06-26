Galatasaray'dan üç oyuncuya teşekkür!

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Samet Geyik, Rob Gray ve Otis Livingston için emeklerinden dolayı teşekkür mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "2023-2024 sezonu başında kulübümüze katılan Samet Geyik ile 2024-2025 sezonunda kadromuza dahil olan Rob Gray ve Otis Livingston'a, Galatasaray Spor Kulübü olarak bugüne kadar verdikleri emekler için teşekkür eder; profesyonel kariyerlerinin bundan sonraki bölümünde kendilerine başarılar dileriz" denildi.

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