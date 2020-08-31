Yönetim bu doğrultuda orta saha transferi yapmayı planlarken, henüz resmi olarak bir orta saha futbolcusunu Florya'ya getiremedi. Sarı-kırmızılıların yoğunlaştığı isim ise, geçen sene takımda kiralık olarak forma giyen Jean Micheal Seri. Bonservisi Fulham'da olan orta saha oyuncusunun yeniden kiralanması için tüm şartlar zorlanıyor.