Galatasaray'dan sermaye artırımı kararı

Galatasaray Sportif Sinai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan bildirimde, bedelli sermaye artırımının yönetim kurulu kararıyla alındığı belirtildi.

AA'nın aktardığı habere göre, 27 milyar liralık kayıtlı sermaye tavanı içerisindeki 5,4 milyar lira olan mevcut sermayenin 8,1 milyar lira arttırılarak (Yüzde 150) 13,5 milyar liraya çıkarılmasına karar verildi.

REKLAM advertisement1

Sermaye artırımı neticesinde elde edilecek fonun yüzde 80'i Türkiye Bankalar Birliği, yüzde 15'i futbolcu, teknik ekip ve bonservis, yüzde 5'i de vergi ödemeleri için kullanılacak.

*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.