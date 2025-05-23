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        Haberler Spor Transfer Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi için dev transfer operasyonu: Leroy Sane, Inaki Williams! - Futbol Haberleri

        Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi için dev transfer operasyonu: Leroy Sane, Inaki Williams!

        Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan edip 5. yıldızı takan Galatasaray yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek istiyor. Şampiyonlar Ligi için yıldız isimleri kadrosuna katmak isteyen Sarı-Kırmızılılar, Okan Buruk'un raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına hız verdi; hedefte Leroy Sane ve Inaki Williams var.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.05.2025 - 09:56 Güncelleme: 23.05.2025 - 09:57
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        • 1

          Trendyol Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, yeni sezonda hem ligde unvanını korumak hem de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ses getirecek bir performans sergilemek için transfer çalışmalarına hız verdi.

        • 2

          Sarı-kırmızılı yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvadı. Öncelikli hedeflerden biri ise kanat hattına üst düzey bir takviye yapmak.

        • 3

          Bu doğrultuda gündeme gelen ilk isim, Almanya Bundesliga devi Bayern Münih’in yıldız futbolcusu Leroy Sane oldu.

        • 4

          Yönetim, yıldız futbolcunun Şampiyonlar Ligi arenasında Galatasaray formasıyla boy göstermesi için tüm imkanlarını seferber etmeye hazır.

        • 5

          Galatasaray’ın transfer listesinde yer alan bir diğer önemli isim ise La Liga ekiplerinden Athletic Bilbao'nun tecrübeli oyuncusu Inaki Williams.

        • 6

          İspanya doğumlu Gana Milli Takımı oyuncusu, kulübünün altyapısından yetişip uzun yıllardır A takımda forma giyiyor. Geride kalan sezonda çıktığı 49 resmi maçta 11 gol ve 9 asistlik katkı sağlayan 30 yaşındaki futbolcu, hem hızı hem de istikrarlı performansıyla dikkat çekiyor.

        • 7

          Ancak bu transferin önünde bazı engeller bulunuyor. Galatasaray cephesi şu ana kadar Williams için resmi bir girişimde bulunmazken, Athletic Bilbao’nun oyuncu için yüksek bir bonservis bedeli talep ettiği ifade ediliyor.

        • 8

          Inaki Williams’ın kulübüyle olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. Bu da olası bir transferde pazarlık sürecinin zorlu geçeceğine işaret ediyor.

        • 9
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