Galatasaray'dan sağ bek harekatı: Sacha Boey!
Galatasaray'da sağ bek bölgesine geçtiğimiz yaz transfer döneminde Elias Jelert, devre arasında ise Przemyslaw Frankowski transfer edilmesine karşın bu bölgede istikrar sağlanamadı. Sarı-kırmızılıların, eski yıldızı Sacha Boey için Bayern Münih'le görüşmelere başladığı öğrenildi.
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Ziraat Türkiye Kupası ve Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, bir yandan transfer çalışmalarını da sürdürüyor.
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Sarı-kırmızılıların kanayan yarası sağ bek bölgesinde bir türlü oyuncu istikrarı sağlanamazken, öncelik yine buraya verildi.
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Geçtiğimiz yaz Kopenhag'dan Elias Jelert transfer edilirken, 21 yaşındaki isme 9 milyon Euro bonservis bedeli ödendi.
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Danimarkalı sağ bek, bu bölgede tutunamazken Kaan Ayhan, Roland Sallai ve Barış Alper Yılmaz gibi isimlerin de gerisinde kaldı.
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Devre arasında bu bölgeyi yine güçlendiren Aslan, Lens'ten satın alma opsiyonuyla Przemyslaw Frankowski'yi kiraladı.
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Polonyalı sağ bek de inişli çıkışlı performansı nedeniyle tercih edilmedi ve Trabzonspor ile Kayserispor maçlarında Roland Sallai bu bölgede formayı giydi.
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Son olarak Galatasaray'ın sağ bek transferinde flaş bir gelişme yaşandı...
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YİNE YENİDEN SACHA BOEY!
HT Spor muhabiri Çağatay Çelik'in haberine göre; Galatasaray, Sacha Boey konusunda Bayern Münih'le görüşmelere başladı.
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Sarı-kırmızılı kulüp Fransız sağ beki satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.
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24 yaşındaki futbolcuyla Ligue 1'in yeni ekibi Paris FC'in de ilgilendiği öğrenildi.
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Sacha Boey'in Münih temsilcisinde vergiler düştükten sonra 1.59 milyon Euro kazandığı belirtildi.
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Geçtiğimiz sezon 17 maçta forma giyen Boey, 3 asistlik performans sergiledi ve 714 dakika sahada kaldı.
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