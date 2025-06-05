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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'dan sağ bek harekatı: Sacha Boey! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'dan sağ bek harekatı: Sacha Boey!

        Galatasaray'da sağ bek bölgesine geçtiğimiz yaz transfer döneminde Elias Jelert, devre arasında ise Przemyslaw Frankowski transfer edilmesine karşın bu bölgede istikrar sağlanamadı. Sarı-kırmızılıların, eski yıldızı Sacha Boey için Bayern Münih'le görüşmelere başladığı öğrenildi.

        Giriş: 05.06.2025 - 21:40 Güncelleme: 05.06.2025 - 21:43
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          Ziraat Türkiye Kupası ve Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, bir yandan transfer çalışmalarını da sürdürüyor.

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          Sarı-kırmızılıların kanayan yarası sağ bek bölgesinde bir türlü oyuncu istikrarı sağlanamazken, öncelik yine buraya verildi.

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          Geçtiğimiz yaz Kopenhag'dan Elias Jelert transfer edilirken, 21 yaşındaki isme 9 milyon Euro bonservis bedeli ödendi.

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          Danimarkalı sağ bek, bu bölgede tutunamazken Kaan Ayhan, Roland Sallai ve Barış Alper Yılmaz gibi isimlerin de gerisinde kaldı.

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          Devre arasında bu bölgeyi yine güçlendiren Aslan, Lens'ten satın alma opsiyonuyla Przemyslaw Frankowski'yi kiraladı.

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          Polonyalı sağ bek de inişli çıkışlı performansı nedeniyle tercih edilmedi ve Trabzonspor ile Kayserispor maçlarında Roland Sallai bu bölgede formayı giydi.

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          Son olarak Galatasaray'ın sağ bek transferinde flaş bir gelişme yaşandı...

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          YİNE YENİDEN SACHA BOEY!

          HT Spor muhabiri Çağatay Çelik'in haberine göre; Galatasaray, Sacha Boey konusunda Bayern Münih'le görüşmelere başladı.

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          Sarı-kırmızılı kulüp Fransız sağ beki satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.

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          24 yaşındaki futbolcuyla Ligue 1'in yeni ekibi Paris FC'in de ilgilendiği öğrenildi.

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          Sacha Boey'in Münih temsilcisinde vergiler düştükten sonra 1.59 milyon Euro kazandığı belirtildi.

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          Geçtiğimiz sezon 17 maçta forma giyen Boey, 3 asistlik performans sergiledi ve 714 dakika sahada kaldı.

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