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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'dan müthiş seri! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'dan müthiş seri!

        Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında ağırladığı Ankaragücü'nü geriden gelerek 2-1 mağlup edip maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Sarı-kırmızılılar üst üste 6. galibiyetini alırken, yenilmezlik serisini de 20 maça çıkardı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 30.09.2023 - 21:47 Güncelleme: 30.09.2023 - 21:47
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        • 1

          Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü 2-1 yenen Galatasaray, galibiyet serisini sürdürdü.

        • 2

          RAMS Park'ta oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sonuçlanırken, MKE Ankaragücü 48. dakikada Renaldo Cephas'ın golüyle 1-0 göne geçti.

        • 3

          Maçın 56. dakikasında Wilfried Zaha'nın golüyle beraberliği sağlayan sarı-kırmızılı takım, 69. dakikada da Hayrullah Bilazer'in kendi kalesine attığı golle 2-1 öne geçti.

        • 4

          Galatasaray'ın çok sayıda önemli pozisyondan yararlanamadığı karşılaşmada başka gol olmadı ve ev sahibi takım, hanesine 3 puanı yazdırdı.

        • 5

          Sarı-kırmızılı takım, bu sonuçla ligde puanını 19'a çıkartarak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. MKE Ankaragücü ise 6 puanda kaldı.

        • 6

          Karşılaşmanın ardından galibiyet "üçlü"sünü Davinson Sanchez çekti.

        • 7

          GALİBİYET SERİSİ 6 MAÇA ÇIKTI

          Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 6 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.

        • 8

          Sarı-kırmızılı takım, ligin ilk haftasında Mondihome Kayserispor ile berabere kaldıktan sonra sırasıyla Trabzonspor, Gaziantep FK, Yılport Samsunspor, RAMS Başakşehir, İstanbulspor ve MKE Ankaragücü'nü mağlup etti.

        • 9

          20 MAÇTIR YENİLMİYOR

          Galatasaray, son 20 resmi maçında mağlubiyet yüzü görmedi.

        • 10

          Son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasındaki derbide Beşiktaş karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 lig mücadelesini (Biri Hatayspor'a karşı 3-0 hükmen) kazandı.

        • 11

          "Cimbom" bu sezon da Trendyol Süper Lig'de 7, UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde 6 ve grup aşamasında 1 olmak üzere çıktığı 14 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı.

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