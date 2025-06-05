Galatasaray'dan Köhn için gelen teklife ret!
Galatasaray, Werder Bremen'in Derrick Köhn için yaptığı 3.5 milyon euroluk teklifi reddetti. İşte detaylar...
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Galatasaray'ın sezon başında Werder Bremen'e kiraladığı sol bek oyuncusu Derrick Köhn, Alman ekibinde rotasyonun önemli bir parçası haline geldi.
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Werder Bremen, bonservisini almak istediği Gana asıllı Alman sol bek için ilk teklifini yaptı. Bundesliga ekibi, Köhn'ün bonservisini almak için Galatasaray'a 3.5 milyon Euro teklifte bulundu.
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GALATASARAY'DAN TEKLİFE RET
Sky DE'nin haberine göre Galatasaray, Werder Bremen'in Derrick Köhn için yaptığı 3.5 milyon Euro'luk teklifi reddetti.
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"DERRICK, BREMEN'DE KALMAK İSTİYOR"
Werder Bremen Futbol Direktörü Clemens Fritz, yapılan teklifi doğrularken, "Derrick, Bremen'de kalmak istiyor. Galatasaray'a bir teklif yaptık ve görüşmelerimiz sürüyor. Anlaşmaya varıp varamayacağımızı göreceğiz" ifadelerini kullanmıştı.
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Werder Bremen formasıyla 30 maça çıkan ve 1597 dakika sahada kalan Derrick Köhn, 2 gol atıp 2 de asist katkısı yaptı.
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2023/24 sezonunun devre arasında 3 milyon 350 bin euro bonservis bedeli karşılığında Galatasaray'a transfer olan Derrick Köhn'ün sarı-kırmızılı takımla Haziran 2026'ya dek sözleşmesi bulunuyor.
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