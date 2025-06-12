Galatasaray'dan İlkay Gündoğan atağı!
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray transferde gaza bastı. Sarı-kırmızılar, Manchester City'de forma giyen İlkay Gündoğan'ı kadrosuna katmayı hedefliyor. İşte detaylar...
- 1
Galatasaray, sezonun ilk transferini Leroy Sane’yi renklerine bağlayarak yaptı. Bu transferin yankıları sürerken, yapılacak diğer takviyeler için de girişimler devam ediyor.
- 2
Sarı kırmızılıların güçlendirmeyi düşündüğü bölgelerden biri orta alan. Yönetim, transfer listesinin ilk sırasında yer alan İlkay Gündoğan için tüm şartlarını zorluyor.
- 3
34 yaşındaki futbolcunun da Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığı gelen haberler arasında. Sarı kırmızılı kulüp, bu transferi oyuncuya yıllık 3.5 ile 4 milyon euro maaş vererek bitirmeyi hedefliyor.
-
- 4
Anlaşmanın tamamlanması halinde, yıldız futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalanması planlanıyor.
- 5
Fakat İlkay Gündoğan herhangi bir anlaşma öncesinde Manchester City'nin kendisi hakkında vereceği kararı bekliyor.
- 6
Manchester City ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan İlkay, takımının FIFA Kulüpler Dünya Şampiyonası kadrosuna dahil edildi.
-
- 7
- 8