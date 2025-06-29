Galatasaray'dan beşinci yıldız açıklaması!
Galatasaray formadaki 5. yıldızın bu sezon üstte, gelecek sezonda ise yan yana olacağını açıkladı.
Galatasaray, formadaki 5 yıldızın 2025-2026 sezonunda bir yıldız üstte, 2026-2027 sezonunda yan yana olacak şekilde kullanılacağını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Galatasaray Futbol A Takımımızın formalarındaki beş yıldız, 2025-2026 sezonu boyunca bir yıldız üstte olacak şekilde kullanılacaktır. Forma logomuzdaki yıldızların 2026-2027 futbol sezonunda yan yana olacak şekilde kullanılması planlanmıştır.