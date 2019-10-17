17 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Galatasaray'da yönetim kurulu ile divan kurulu arasında esen soğuk rüzgarlar son günlerde tavan yapmıştı. Başkan Mustafa Cengiz ve yönetimi, divan başkanı Eşref Hamamcıoğlu'nu istifaya davet ederken Hamamcıoğlu ise göreve devam edeceğini açıkladı.
Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre başkan Cengiz ve kurmayları, divan kuruluna sert bir tavır koyma hazırlığı içinde. Kulislerde konuşulanlara göre Cengiz ve kurmayları, mevcut divan yönetiminin görev süresi boyunca artık hiçbir divan toplantısına katılmama kararını gündeme aldı.
Konu hakkındaki kesin kararın birkaç gün içinde verilmesi beklenirken yönetim toplantılara katılsa bile başkan Mustafa Cengiz'in divan kurulu toplantılarına gitmemesine kesin gözüyle bakılıyor.
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