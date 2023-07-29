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        Haberler Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da yerli harekatı: Kerem Demirbay ve Günay Güvenç imzaya yakın! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da yerli harekatı: Kerem Demirbay ve Günay Güvenç imzaya yakın!

        Transferin hızlı takımlarından Galatasaray, yerli rotasyonunu güçlendirmek için de gaza basmıştı. Sarı-kırmızlılar iki transferde sona yaklaştı. Galatasaray'ın Kerem Demirbay ve Günay Güvenç transferlerini önümüzdeki günlerde bitirmesi bekleniyor. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.07.2023 - 18:16
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          Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray kadrosuna Angelino, Bakambu, Zaha ve Icardi gibi yıldız isimleri kattı.

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          Sarı kırmızılılar, yerli oyuncu rotasyonunu da güçlendirmek istiyor.

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          Galatasaray, özellikle orta saha ve yerli kaleci transferi konusunda aşama kaydetti.

        • 4

          KEREM DEMİRBAY İMZA AŞAMASINDA

          Sarı kırmızılılar, uzun zamandır görüştüğü Kerem Demirbay'ı renklerine bağlamaya çok yakın.

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          30 yaşındaki oyuncu için Bayer Leverkusen ile pazarlıklarını sürdüren yönetimin, orta yolu bulmak üzere olduğu öğrenildi.

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          2019/20 sezonunun başında 32 milyon Euro karşılığında kırmızı siyahlı ekibe transfer olan 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, kulübü ile toplamda 149 maça çıkarken, 15 gol ve 30 asistlik performans sergiledi.

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          GÜNAY GÜVENÇ'TE PÜRÜZLER GİDERİLDİ

          Diğer yandan Galatasaray, yerli kaleci takviyesi için de Günay Güvenç'te karar kıldı.

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          Oyuncuyla anlaşan sarı kırmızılılar, Gaziantep Futbol Kulübü'yle de pürüzleri giderdi.

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          Günay için 250 bin avro ödeyecek Galatasaray, Güney ekibine Baran Aksaka ve Batuhan Şen'i de kiralık olarak vermeyi düşünüyor.

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          İki kulüp kiralık oyuncular konusunda da el sıkışırsa, Günay Güvenç'in transferi resmiyet kazanacak.

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