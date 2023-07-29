Galatasaray'da yerli harekatı: Kerem Demirbay ve Günay Güvenç imzaya yakın!
Transferin hızlı takımlarından Galatasaray, yerli rotasyonunu güçlendirmek için de gaza basmıştı. Sarı-kırmızlılar iki transferde sona yaklaştı. Galatasaray'ın Kerem Demirbay ve Günay Güvenç transferlerini önümüzdeki günlerde bitirmesi bekleniyor. İşte detaylar...
- 1
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray kadrosuna Angelino, Bakambu, Zaha ve Icardi gibi yıldız isimleri kattı.
- 2
Sarı kırmızılılar, yerli oyuncu rotasyonunu da güçlendirmek istiyor.
- 3
Galatasaray, özellikle orta saha ve yerli kaleci transferi konusunda aşama kaydetti.
-
- 4
KEREM DEMİRBAY İMZA AŞAMASINDA
Sarı kırmızılılar, uzun zamandır görüştüğü Kerem Demirbay'ı renklerine bağlamaya çok yakın.
- 5
30 yaşındaki oyuncu için Bayer Leverkusen ile pazarlıklarını sürdüren yönetimin, orta yolu bulmak üzere olduğu öğrenildi.
- 6
2019/20 sezonunun başında 32 milyon Euro karşılığında kırmızı siyahlı ekibe transfer olan 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, kulübü ile toplamda 149 maça çıkarken, 15 gol ve 30 asistlik performans sergiledi.
-
- 7
GÜNAY GÜVENÇ'TE PÜRÜZLER GİDERİLDİ
Diğer yandan Galatasaray, yerli kaleci takviyesi için de Günay Güvenç'te karar kıldı.
- 8
Oyuncuyla anlaşan sarı kırmızılılar, Gaziantep Futbol Kulübü'yle de pürüzleri giderdi.
- 9
Günay için 250 bin avro ödeyecek Galatasaray, Güney ekibine Baran Aksaka ve Batuhan Şen'i de kiralık olarak vermeyi düşünüyor.
-
- 10
İki kulüp kiralık oyuncular konusunda da el sıkışırsa, Günay Güvenç'in transferi resmiyet kazanacak.