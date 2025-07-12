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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da yeni sezon mesaisi! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da yeni sezon mesaisi!

        Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 00:22 Güncelleme: 12.07.2025 - 00:22
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        Galatasaray'da yeni sezon mesaisi!
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        Galatasaray Futbol Takımı, 2025-2026 sezonu hazırlıklarını çift idmanla sürdürdü.

        Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki sabah idmanında milli takımdan dönen futbolcular, salonda kuvvet ve sahada da koşu çalışması gerçekleştirdi.

        Bütün futbolcuların katıldığı akşam antrenmanı ise topla ısınmayla başladı. Topa sahip olma çalışmasıyla devam eden idman, taktiksel organizasyonlarla sona erdi.

        Galatasaray, yarın sabah yapacağı idmanın ardından saat 21.30'da Ümraniyespor'la hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

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