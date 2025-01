Galatasaray'da Will Cummings sakatlandı - Basketbol Haberleri

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi ile oynadığı St. Quentin Basket-Ball maçında sakatlanan ABD'li basketbolcu Will Cummings'in sol arka adalesinde yırtık tespit edildiği ve tedavisine başlandığı açıklandı.

Sarı-kırmızılıların konuyla ilgili sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"St. Quentin Basket-Ball ile oynadığımız Basketbol Şampiyonlar Ligi Play-in Turu üçüncü maçının ardından yapılan kontroller sonucunda, oyuncumuz Will Cummings’in sol arka adalesinde yırtık tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Oyuncumuz Will Cummings’e geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce yeniden takımımızdaki yerini almasını temenni ederiz."