Galatasaray'da Taylan Antalyalı ile yollar ayrıldı!

Süper Lig’in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezon öncesinde çalışmalarına devam ederken takımdan ayrılan isimler de belli oluyor. Sarı-kırmızılı ekip, son olarak Bodrum FK’da kiralık olarak forma giyen Taylan Antalyalı yollarını ayrıldı.

REKLAM advertisement1 Galatasaray’ın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Galatasaray formasıyla vermiş olduğu emek ve katkılardan dolayı Taylan Antalyalı’ya teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.