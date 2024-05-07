Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        96
        Fenerbahçe
        FB
        90
        Trabzonspor
        TS
        58
        Rams Başakşehir
        İBFK
        55
        Beşiktaş
        BJK
        54
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        49
        Kasımpaşa
        KSM
        49
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        49
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        48
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        45
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        44
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        42
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        41
        MKE Ankaragücü
        MKE
        39
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        37
        Tümosan Konyaspor
        KON
        37
        Gaziantep FK
        GFK
        35
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        34
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        33
        İstanbulspor
        İST
        16
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da son sekiz haftaya yıldızlar damga vurdu! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da son sekiz haftaya yıldızlar damga vurdu!

        Galatasaray, Avrupa'da ve Türkiye Kupası'nda elendikten sonra sadece Süper Lig'e odaklandı. Mart ayından itibaren 8 maçlık bir galibiyet serisi yakalayan sarı-kırmızılılar liderlik koltuğuna oturdu. Yıldız futbolcularının performansıyla öne çıkan Galatasaray, özellikle Icardi'nin gol krallığındaki performansıyla dikkat çekti. Fenerbahçe'yi genel averajda geçerek şampiyonluk yolunda avantaj sağladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 14:31 Güncelleme: 07.05.2024 - 14:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendikten sonra tek kulvarda mücadele eden Galatasaray, Trendyol Süper Lig'deki başarılı performansıyla göz dolduruyor.

        • 2

          Süper Lig'de 13. olduğu 2021-2022 sezonunun şokunu çabuk atlatan sarı-kırmızılı ekip, geçen sezon teknik direktör Okan Buruk yönetiminde şampiyonluğa ulaştı.

        • 3

          Bu sezon dört kulvarda mücadele eden Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir performans sergilese de Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag'ın yer aldığı zorlu grubu üçüncü bitirdi ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti.

        • 4

          Süper Lig'de sezona Mondihome Kayserispor beraberliği ile başlayan sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe ile kıyasıya bir mücadeleye girdi. İlk 10 hafta rakibini yakından takip eden Galatasaray, 11. haftada liderliği ele aldı. Sarı-kırmızılı ekip, koltuğunu bir sonraki hafta kaybetti.

        • 5

          Avrupa kupalarından dolayı yoğun ve yorucu bir periyot geçiren sarı-kırmızılı takım, sakatlıklar ve bazı oyuncuların formsuzluğuna rağmen Süper Lig'de yarışta kaldı. Fenerbahçe ile puan puana yarışı sürdüren Galatasaray, 10 Şubat'ta oynadığı 25. hafta müsabakasının ardından liderliği ele geçirdi.

        • 6

          Şubat ayında UEFA Avrupa Ligi'nde Çekya temsilcisi Sparta Prag ile 2 kez karşılaşan Galatasaray, 22 Şubat'taki ikinci müsabakanın ardından elendi. Üç kulvara düşen sarı-kırmızılı ekip, 29 Şubat'ta ise VavaCars Fatih Karagümrük'e mağlup olarak Ziraat Türkiye Kupası'na çeyrek finalde veda etti.

        • 7

          Galatasaray'ın elinde sadece Süper Lig ve 7 Nisan'da Şanlıurfa'da oynanan Turkcell Süper Kupa kaldı. Fenerbahçe'nin 19 yaş altı takımıyla çıktığı ve ilk dakikanın ardından çekildiği Süper Kupa müsabakası, sarı-kırmızılı ekibin ligdeki maç programını etkilemedi.

        • 8

          MART AYINDA TAMAMEN SÜPER LİG'E ODAKLANDI

          Galatasaray, mart ayı itibarıyla sadece Süper Lig'i düşünmeye başladı.

        • 9

          Sarı-kırmızılı ekip, ocak ve şubat aylarında Mauro Icardi'nin sakatlığına rağmen antrenman yapamadan maçlara çıkması, Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Hakim Ziyech ve yeni transfer Serge Aurier'in sakat dönmesi, Abdülkerim Bardakcı'nın sakatlığı, Sacha Boey'in ara transferde takımdan ayrılması, Wilfried Zaha, Tanguy Ndombele ve Tete gibi oyuncuların formsuzluğu, sol bek Derrick Köhn'ün transferinin geç yapılması gibi sorunlarla boğuştu.

        • 10

          Mart ayı öncesinde yoğun fikstüre ve yaşanan sorunlara rağmen Süper Lig'de kazanarak ilerleyen Galatasaray, 8 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Bu bölümde teknik direktör Okan Buruk'un Barış Alper Yılmaz, Berkan Kutlu ve Kaan Ayhan'ı farklı mevkilerde kullanarak ürettiği çözümler sarı-kırmızılıların performansında etkili oldu.

        • 11

          Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası'ndan elenmesinin ardından Galatasaray, tamamen Süper Lig'e odaklandı.

        • 12

          YILDIZ FUTBOLCULAR ŞAMPİYONLUK HAVASINA GİRDİ

          Sarı-kırmızılı ekibin yıldız futbolcuları, Süper Lig'de son 8 haftaya damga vurdu.

        • 13

          Mart ayı öncesinde 8 maç üst üste kazanan Galatasaray, bu seriyi 16 müsabakaya çıkardı. Ligde son 8 maçlık dönemde Mauro Icardi, Hakim Ziyech, Dries Mertens ve Kerem Demirbay başta olmak üzere sarı-kırmızılı takımın yıldız futbolcuları, attıkları gollerle dikkati çekti.

        • 14

          Skor ürettiği son 7 lig maçında 9 kez ağları sarsan Icardi, toplamda 23 gole ulaştı. Arjantinli yıldız, geriden gelerek gol krallığı listesinde zirveye yerleşti.

        • 15

          Son haftalardaki formlarıyla dikkati çeken Mertens, Ziyech ve Kerem Demirbay dörder, Barış Alper Yılmaz 2, Derrick Köhn, Lucas Torreira, Carlos Vinicius, Kerem Aktükoğlu ve Abdülkerim Bardakcı da birer kez ağları havalandırdı.

        • 16

          AVERAJDA FENERBAHÇE'Yİ GEÇTİ

          Galatasaray, mart ayı öncesinde genel averajda geride olduğu Fenerbahçe'yi geçti.

        • 17

          2020-2021 sezonunda şampiyonluğu genel averajda 1 golle Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray, bu sezon işi sıkı tuttu. Sarı-kırmızılı ekip, 27. hafta sonunda attığı gol bakımında 13, genel averaj açısından da 6 gol farkla sarı-lacivertlilerin arkasında kaldı.

        • 18

          Son 8 haftada 29 kez ağları havalandıran Galatasaray, kalesinde sadece 7 gol gördü. Sarı-kırmızılı ekip, bu performansıyla +22 averaj elde etti. Fenerbahçe ise bu bölümde 19 gol atıp kalesinde 9 gol dördü ve +10 averaj tutturdu.

        • 19

          Bu performansın ardından son 3 haftaya 6 puan farkla giren Galatasaray, ayrıca atılan gol sayısında farkı 3'e indirirken genel averajda ise 6 gol farkla öne geçti.

        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kesilen baş bölgesini komandolar arıyor!
        Kesilen baş bölgesini komandolar arıyor!
        Almanya'da dönere 'tavan fiyat' tartışması
        Almanya'da dönere 'tavan fiyat' tartışması
        CHP lideri Özel'den Bahçeli'ye ziyaret
        CHP lideri Özel'den Bahçeli'ye ziyaret
        Feci ölüm! Scooterla seyir halindeyken çukura düştü
        Feci ölüm! Scooterla seyir halindeyken çukura düştü
        "F.Bahçe intihar etti!"
        "F.Bahçe intihar etti!"
        Çin, Fransa ve Mısır'dan İsrail'e tepki
        Çin, Fransa ve Mısır'dan İsrail'e tepki
        Masraflar bile çıkmadı
        Masraflar bile çıkmadı
        Suç makinesi baba kızını meyve bıçağıyla katletti
        Suç makinesi baba kızını meyve bıçağıyla katletti
        Yeni uzay yolculuğunun tarihi belli oldu
        Yeni uzay yolculuğunun tarihi belli oldu
        Eski sevgili 2. kata balkondan çıktı!
        Eski sevgili 2. kata balkondan çıktı!
        Üç kızı da üniversiteyi ABD'de bitirdi
        Üç kızı da üniversiteyi ABD'de bitirdi
        Çocuklarda bu davranışlara dikkat: DEHB hakkında her şey!
        Çocuklarda bu davranışlara dikkat: DEHB hakkında her şey!
        "Che, son ana kadar onurluydu"
        "Che, son ana kadar onurluydu"
        Devin Özek'in 2 yabancı adayı!
        Devin Özek'in 2 yabancı adayı!
        Yılın 'gala'sından böyle geçtiler!
        Yılın 'gala'sından böyle geçtiler!
        İsrail ordusu Refah'a kara saldırısı başlattı
        İsrail ordusu Refah'a kara saldırısı başlattı
        Bankalar Birliği'nin çıkışı Florya'dan
        Bankalar Birliği'nin çıkışı Florya'dan
        1.5 milyarlık yatırımla dünyada ilk 3'e girdi
        1.5 milyarlık yatırımla dünyada ilk 3'e girdi
        "Şimşek Tekniği" ile literatüre giren Türk doktordan yeni haber
        "Şimşek Tekniği" ile literatüre giren Türk doktordan yeni haber
        Kredi notunda uzun ince bir yol
        Kredi notunda uzun ince bir yol
        Habertürk Anasayfa