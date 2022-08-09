"Alexis Sanchez görüştüğümüz oyunculardan bir tanesi. Birçok oyuncuyla görüşüyoruz. Bir pozisyon için minimum 4-5 oyuncuyla görüşüyoruz. Sanchez, çok değerli bir oyuncu, çok çok büyük bir oyuncu ancak başka oyuncular da var. Hepsiyle süreç devam ediyor."