Galatasaray'da sermaye artırımında sona doğru!

Galatasaray’da sermaye artırımında sona gelindi. Mayıs sonunda yönetim kurulu kararıyla yüzde 150’lik sermaye artırımı başvurusu yapan sarı-kırmızılıların onayını kısa süre içerisinde beklediği öğrenildi.

5.4 milyar TL olan sermaye yüzde 150 oranında artırılarak 13.5 milyar TL’ye çıkarılacak.

REKLAM advertisement1

Sermaye artırımının onaylanmasının ardından sarı-kırmızılı kulübün kasasına en az 3 milyar TL girecek.

Galatasaray daha önce 2024 sonunda 1 milyar seviyesinde olan sermayesini yüzde 400’le 5 milyar 400 milyon seviyesine çekmişti.

Sarı-kırmızılı kulübün kasasına dışarıdan 1.7 milyar TL para girmiş; bu gelirin 1.3 milyar lirasıyla Bankalar Birliği konsorsiyumuna olan borcun önemli bölümü ödenmişti.

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukçu geçen hafta yaptığı açıklamada “SPK onay verirse, sermaye artırımı sonrası 80-85 milyon Dolar gelir olacak. Bunun önümüzdeki ay sonlanmasını bekliyoruz. Bu para borçlara ya da farklı ödemelere kullanılacak” ifadelerini kullanmıştı.