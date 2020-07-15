Erhan Kaan Adıgüzel ekadiguzel@cyh.com.tr

Pandemi sürecinin belki de en zararlı çıkan kulübü olan Galatasaray’da değişim rüzgarı başlıyor. Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre bu süreçte sağlık sorunlarıyla mücadele eden Başkan Mustafa Cengiz’in yokluğunda kulüp işlerini yürüten yöneticilerin, son dönemde gelen ağır tepkilerden yoruldukları öğrenildi. Özellikle 2. Başkan Abdurrahim Albayrak ile Başkan Yardımcısı Yusuf Günay’ın artık bırakmak istedikleri bildirildi.

Normal şartlar altında Mayıs 2021’de seçime gidecek olan Sarı-Kırmızılılar, sezon tamamlandıktan hemen sonra seçime gidebilir. Gelen tepkiler üzerine artık motivasyonunu kaybeden Günay ve Albayrak’ın konuyu Başkan Cengiz’e de taşıdıkları ifade edildi.

Sağlık sorunlar olsa dahi görev süresini tamamlamayı planlayan Mustafa Cengiz’in bu konuyu değerlendirdiği ve önümüzdeki günlerde bir karar alacağı öğrenildi.