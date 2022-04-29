METİN ÖZTÜRK



Metin Öztürk 1961 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İş hayatına gazeteci olarak başlayan Metin Öztürk, günümüzde Türkiye'nin en büyük yerli asistans şirketi Assist Line'ın kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanıdır. Metin Öztürk'ün sahip olduğu şirketlerin bünyesinde farklı alanlarda yayın yapan dergiler, dijital platformlar ve reklam-pazarlama şirketleri yer almaktadır.



Metin Öztürk, hizmet sektörünün yanı sıra Assist Line aracılığıyla Türkiye'de faaliyet gösteren birçok sigorta şirketine asistans hizmeti sağlamaktadır ve Galatasaray Divan Kurulu'nun en kıdemli üyelerindendir. Galatasaray Adası'nın 30 yıl boyunca müdürlüğünü yapan Süleyman Öztürk'ün oğlu Metin Öztürk'ün Galatasaray sevdası küçük yaşlarda başlamıştır ve kulüp içinde farklı görevler üstlenmesiyle devam etmiştir.



45 yılı aşkın süredir Galatasaray Spor Kulübü Derneği Üyesi olan ve 2 dönem Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği Başkanlığı görevinde bulunan Metin Öztürk, Galatasaray'da çok az kişinin sahip olduğu Onur Madalyası'nı kürek sporundaki başarıları ile kazanmıştır.



Kürek Federasyonu Eski Başkanı Çetin Öztürk'ün ağabeyi olan Metin Öztürk, evli ve 3 çocuk babasıdır. Metin Öztürk'ün her iki kızı da Galatasaray Binicilik Şubesi, oğlu ise Galatasaray Yelkencilik Şubesi Lisanslı sporcusudur.