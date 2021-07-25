Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın kuvvet çalışmasıyla başladığı belirtildi.

Daha sonra sınırlı alanda pas oyunu ile devam eden idmanın ana bölümünde taktik çalışmalarının gerçekleştirildiği ve antrenmanın soğuma hareketleriyle tamamlandığı aktarıldı.

Galatasaray yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.