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        Haberler Spor Transfer Galatasaray'da Petrovic için süre daraldı! - Futbol Haberleri

        Galatasaray'da Petrovic için süre daraldı!

        Kaleci transferini bir an evvel bitirmeyi planlayan Galatasaray'ın Djordje Petrovic için sabrı taşıyor. Sarı-kırmızılı kulübün yetkilileri Petrovic için gelecek haftaya kadar yeni girişimlerde bulunacak.

        Giriş: 03.07.2025 - 09:47 Güncelleme: 03.07.2025 - 09:47
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        • 1

          Galatasaray’da Fernando Muslera sonrasında kaleci arayışları sürüyor. Marcin Bulka ve kulübü Nice’le önemli mesafe kat eden sarı-kırmızılılar Okan Buruk ve kurmaylarının sıcak bakmaması nedeniyle alternatiflere yöneldi.

        • 2

          Lunin’den sonra liste başı isim olan Djordje Petrovic için Chelsea’yle masaya oturan sarı-kırmızılılar Londra ekibinin inadını kırmayı başaramadı.

        • 3

          5 milyon Euro kiralama bedeli, 15 milyon Euro da satın alma opsiyonu içeren bir teklif sunan Cimbom Chelsea’yle henüz anlaşabilmiş değil.

        • 4

          Kapıyı 22 milyon Sterlin yani yaklaşık 25 milyon Euro’dan açan Chelsea bu bedelin altına inmiyor.

        • 5

          Galatasaray ise Petrovic’i mecburi satın alma maddesi yer alan bir formülle kadroya katmak istemiyor.

        • 6

          Sarı-kırmızılı kulübün yetkilileri Petrovic için gelecek haftaya kadar yeni girişimlerde bulunacak. Galatasaray, Chelsea’nin 25 milyon Euro’luk inadını kıramazsa alternatif isimlere yoğunlaşmayı düşünüyor.

          Sarı-kırmızılıların listesinde Lucas Perri ve Yann Sommer gibi isimler de bulunuyor.

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