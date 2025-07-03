Galatasaray'da Petrovic için süre daraldı!
Kaleci transferini bir an evvel bitirmeyi planlayan Galatasaray'ın Djordje Petrovic için sabrı taşıyor. Sarı-kırmızılı kulübün yetkilileri Petrovic için gelecek haftaya kadar yeni girişimlerde bulunacak.
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Galatasaray’da Fernando Muslera sonrasında kaleci arayışları sürüyor. Marcin Bulka ve kulübü Nice’le önemli mesafe kat eden sarı-kırmızılılar Okan Buruk ve kurmaylarının sıcak bakmaması nedeniyle alternatiflere yöneldi.
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Lunin’den sonra liste başı isim olan Djordje Petrovic için Chelsea’yle masaya oturan sarı-kırmızılılar Londra ekibinin inadını kırmayı başaramadı.
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5 milyon Euro kiralama bedeli, 15 milyon Euro da satın alma opsiyonu içeren bir teklif sunan Cimbom Chelsea’yle henüz anlaşabilmiş değil.
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Kapıyı 22 milyon Sterlin yani yaklaşık 25 milyon Euro’dan açan Chelsea bu bedelin altına inmiyor.
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Galatasaray ise Petrovic’i mecburi satın alma maddesi yer alan bir formülle kadroya katmak istemiyor.
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Sarı-kırmızılı kulübün yetkilileri Petrovic için gelecek haftaya kadar yeni girişimlerde bulunacak. Galatasaray, Chelsea’nin 25 milyon Euro’luk inadını kıramazsa alternatif isimlere yoğunlaşmayı düşünüyor.
Sarı-kırmızılıların listesinde Lucas Perri ve Yann Sommer gibi isimler de bulunuyor.
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