Galatasaray'da Nicolo Zaniolo'ya sürpriz teklif!
Galatasaray'a geldiği günden bu yana başka takımlara kiralanan ve oralarda da tutunamayan Nicolo Zaniolo için İspanyol basını flaş bir transfer iddiası ortaya attı.
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2023 yılının devre arasında Roma'dan Galatasaray'a 15 milyon Euro bonservisle transfer olan Nicolo Zaniolo, o sezon harici diğer yıllarda başka takımlara kiralandı.
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Sırasıyla Aston Villa, Atalanta ve Fiorentina'da kiralık olarak süre alan İtalyan yıldızın opsiyonu kullanılmadı ve sarı-kırmızılılara geri döndü.
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Geleceği belirsizliğini koruyan 26 yaşındaki oyuncu için İspanyol basını flaş bir transfer iddiası ortaya attı.
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ZANIOLO, PSV'NİN GÜNDEMİNDE!
İspanyol basınından ESPN'in haberine göre; Eredivisie temsilcisi PSV, Zaniolo'yu gündemine aldı.
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Hollanda ekibinin 26 yaşındaki ismin menajeriyle görüşmelerde bulunduğu belirtildi.
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3 AYRILIK YAŞANABİLİR
Noa Lang, Malik Tillman ve Johan Bakayoko'nun ayrılık ihtimallerine karşın PSV'nin Zaniolo'yu adaylar arasına aldığı aktarıldı.
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İtalyan yıldızın da Hollanda'da kariyerini sürdürmeye sıcak baktığı haberin detaylarına yer aldı.
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Zaniolo'nun ayrıca Bundesliga temsilcilerinin de transfer listesinde yer aldığı belirtildi.
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Geçtiğimiz sezonun ilk yarısını Atalanta'da, diğer yarısını Fiorentina'da geçiren Zaniolo, 36 maçta 3 gol - 3 asistlik performans sergiledi ve 1.025 dakika sahada kaldı.
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